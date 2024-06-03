Расчетный центр Подмосковья опубликовал график работы мобильного офиса в июне

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, мобильный офис МосОблЕИРЦ - это удобно. В нем можно получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также оплатить счет безналичным способом.

В июне мобильный офис будет работать по следующему расписанию: 3 июня в Люберцах, 5 и 6 июня в Домодедове, 7 и 11 июня в Электростали, 10,17 и 18 июня в Сергиевом Посаде, 13 и 14 июня в Электрогорске, 19 июня в Истре, 20 июня в Ленинском округе, 21 июня в Лосино-Петровском, 24 июня в Домодедове, 25 июня в Балашихе, 26 июня в Красногорске, 27 июня в Одинцове и 28 июня в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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