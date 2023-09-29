Расчетный центр Подмосковья напомнил жителям правила проверки приборов учета

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Как рассказали в МосОблЕИРЦ, узнать о необходимости проверки счетчика можно в личном кабинете на сайте ведомства или в паспорте прибора. За три месяца до необходимой процедуры в платежной квитанции также появится уведомление об этом.

При выборе организации важно убедиться, что она аккредитована и имеет сертифицированное оборудование и штат профессиональных мастеров. Все процедуры должны проходить с соблюдением правил: пломбировка, внесение в базу данных, выдача актов и гарантий. При выходе счетчика из стоя его предложат заменить на новый. Данные о новом приборе вносятся в реестр ФГИС «Аршин».

Уточнить сроки и требования к процедуре жители могут в офисах расчетного центра или по телефону 8(499)444-01-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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