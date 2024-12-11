Расчетный центр Подмосковья напомнил сроки оплаты коммуналки за ноябрь

Своевременная оплата выгодна по нескольким причинам: ее учтут в следующей квитанции, что исключает начисления за прошлые периоды, льготники получат все полагающиеся субсидии, не возникнет долгов, пени, отключений или судебных исков.

Для оплаты без комиссии доступны личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», сайт расчетного центра с кнопкой «Оплатить квитанцию онлайн», клиентские офисы и электронные счета, полученные на почту.