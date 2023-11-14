Расчетный центр Подмосковья напомнил о фотоконкурсе домашних питомцев
Конкурс МосОблЕИРЦ «Дай лапку!» продолжается в Подмосковье. Прислать забавные фото и видео можно до 31 декабря.
Организаторы уже получили множество фото и видео и будут рады новым участникам. Для этого нужно сфотографировать или снять на камеру своих котов, собак, птиц и других питомцев, и заполнить заявку на странице конкурса.
Самые трогательные и забавные работы будут опубликованы на сайте МосОблЕИРЦ и в социальных сетях.
Победителей ждут годовые сертификаты на телеветеринарию для животных. Подробнее об условиях акции можно прочитать на сайте МосОблЕИРЦ.