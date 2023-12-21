21 декабря 2023, 17:08

Раритетные ткани и костюмы со всей России представят на выставке в Коломне

Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Выставка «Россия в шелках» откроется в Коломне 22 декабря. Посетители смогут познакомиться с раритетными экспонатами — тканями и костюмами со всей страны.

Посетить выставку можно будет до 25 февраля. Экспозицию представят в лофтовом пространстве бывшей шелковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых.

Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой. Посетители увидят частную коллекцию подлинной крестьянской одежды 19 - начала 20 веков из разных регионов России и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Туризм
21 декабря 2023, 17:43
«Время, когда мы — единая семья». Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья на премии «Мы рядом»
Телеканал «360»
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Ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело» уже в 11-й раз вручают жителям Подмосковья, отметил губернатор Андрей Воробьев. Ее история и смысл, по словам главы региона, кроются в том, что «в мире всегда есть добрые, неравнодушные, заботливые люди, семьи и организации».

«Мы с ними дружим все это время и будем дружить, потому что ценим труд, который люди делают безвозмездно и с огромной заботой», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Первоначально премия называлась «Наше Подмосковье», а позже - «Мы рядом». Ее переименовали на фоне сначала пандемии в 2020 году, а после в стране начались события 2022-го.

По словам губернатора, в зале собрались люди, которые на себе испытали времена тяжелейших вызовов, трагедий, проявили героизм и мужество.

«Я должен признаться, что нам не составило абсолютно никакого труда пригласить их сегодня. Они знали, куда они идут, они знали, к кому они идут и какую миссию им предстоит выполнить. Спасибо вам еще раз», - сказал глава Подмосковья.

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Награды Андрей Воробьев
21 декабря 2023, 17:31
Тендер на оказание автотранспортных услуг объявили для больницы в Волоколамске
ГБУЗ Московской области "Волоколамская больница»
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Закупку на оказание услуг по аренде автомобилей с водителями объявили для ГБУЗ Московской области «Волоколамская больница». Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Тендер объявили на первое полугодие 2024 года. Исполнителю предстоит предоставить автомобили с водителями для транспортировки и доставки медикаментов, документации и других необходимых вещей. Помимо этого, потребуется круглосуточная диспетчерская служба. Прием заявок завершится 28 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 10,9 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Врачи Медицина
21 декабря 2023, 16:28
Важно говорить спасибо. Марина Юденич — о премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье
Телеканал «360»
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Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Красногорске. С приветственным словом к участникам обратилась председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она рассказала, кому посвятили мероприятие в этом году.

«11 лет назад мы решили, что надо людям, которые делают добрые дела, говорить спасибо. И не только словами и грамотами, но и поддерживать их материально. Потому что они делают добрые дела без оглядки на награды, но вкладывают и душу, и сердце, и мысли, и свои деньги. Так родилась идея премии, которую поддержал Андрей Юрьевич Воробьев», - рассказала Марина Юденич.

Она отметила, что делать выбор - очень сложно, потому что каждый кандидат достоин большого уважения. Это люди, которые бескорыстно делают добрые дела, помогают и работают на благо общества.

«Добрых людей много, их намного больше, чем плохих. Когда началась СВО, которая, по своей сути, - это борьба России за свое существование, общим решением было посвятить премию людям, которые воюют, которые помогают тем, кто воюет, волонтерам, семьям. Этой премией мы говорим спасибо», - добавила Юденич.

В числе лауреатов - волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «в Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел».

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Награды Волонтеры
21 декабря 2023, 16:27
Еще 4 сироты получили ключи от квартир в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Еще четыре сироты из Одинцова стали обладателями собственного жилья. Торжественная церемония вручения ключей от квартир прошла в администрации округа.

Новоселами стали - Александр Коваленко, Данил Кравцов, Ангелина Никонова и Руслана Муравлева. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, план 2023 года по реализации программы успешно выполнен. Всего квартирами обеспечили 18 ребят.

«До самых радостных праздников - Нового года и Рождества Христова - осталось совсем немного. И каждый из ребят сможет встретить их уже в своем собственном доме. Уверен, что новые квартиры станут для молодых людей надежной опорой. Местом, где они смогут восстанавливать силы, мечтать, творить и создавать свои семьи», - отметил Андрей Иванов.

Напомним, в Одинцовском округе с 2014 года по губернаторской программе квартирами обеспечили 196 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Одинцово Андрей Иванов Сироты

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