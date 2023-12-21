Раритетные ткани и костюмы со всей России представят на выставке в Коломне
Выставка «Россия в шелках» откроется в Коломне 22 декабря. Посетители смогут познакомиться с раритетными экспонатами — тканями и костюмами со всей страны.
Посетить выставку можно будет до 25 февраля. Экспозицию представят в лофтовом пространстве бывшей шелковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых.
Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой. Посетители увидят частную коллекцию подлинной крестьянской одежды 19 - начала 20 веков из разных регионов России и многое другое.
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