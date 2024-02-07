07 февраля 2024, 16:04

Раменский округ вошел в тройку лидеров Подмосковья по числу выданных значков ГТО в 2023 году

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Раменский округ вошел в топ-3 Московской области в неофициальном зачете по количеству знаков ГТО в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры региона.

На счету жителей округа 4,2 тысячи знаков отличия ГТО: 2,1 тысячи золотых, почти 1,2 тысячи серебряных и 974 бронзовых. Таким образом округ стал третьим среди лидеров.

Первое место по количеству выданных знаков досталось Химкам, второе - Красногорску. Всего в 2023 году жители Московской области получили 55,5 тысячи знаков комплекса ГТО.

Напомним, на территории Московской области работает 68 центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Со списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Раменское
07 февраля 2024, 16:43
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Рейды по соблюдению миграционного законодательства и законодательства по воинскому учету проходят в Солнечногорске. По итогам проверок порядка 20 человек депортируют с территории Российской Федерации.

Участие в рейдах принимают специалисты управления безопасности администрации муниципалитета, офицеры 483-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники полиции и представители военкомата.

Недавно такой рейд прошел в деревне Майдарово. В отделение полиции доставили 11 человек. В отношении трех из них составили протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

«Участники рейда проверяли как соблюдение законности предоставления самого съемного жилья, так и соблюдение миграционного законодательства. Информацию о местах незаконного проживания мигрантов, как правило, специалисты устанавливают из обращений жителей», - отметил начальник управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Вадим Шевырев.

В конце января сотрудники правоохранительных органов и представители администрации муниципалитета также провели серию рейдов в деревнях Хоругвино и Радумля. По итогам нескольких проверок в деревне Радумля в отделение полиции доставили около 80 человек. Более 40 из них привлекли к административной ответственности. При этом порядка 20 человек подлежат депортации с территории Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мигранты Солнечногорск
07 февраля 2024, 16:39
Практический семинар о мерах поддержки от государства провели для самозанятых в Щелкове
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Щелковская Торгово-промышленная палата провела практический семинар для самозанятых. Людям рассказали о мерах поддержки, которые действуют в Московской области.

По словам председателя Совета по работе с самозанятыми Щелковской Торгово-промышленной палаты Ольги Ивановой, семинары с жителями округа проводятся регулярно.

«Радует, что количество самозанятых в нашем округе растет. Раньше их труд оставался в тени. Как правило, это мастера бьюти-сферы, кондитеры, водители. Теперь они легализуются и выходят в рамки правового поля. Это дает возможность получать преференции от государства и банковской системы, претендовать на декретные выплаты, субсидии, микрозаймы и многое другое», - рассказала Иванова.

Самозанятые узнали, как получить деньги на открытие собственного бизнеса, как применять налоговые вычеты, а также задали спикерам все интересующие их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Бизнес Щелково Самозанятые
07 февраля 2024, 16:25
Места активного отдыха оборудовали заведениями общепита в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Места активного отдыха в Подмосковье оборудовали заведениями общепита. На горнолыжных курортах, катках, и тюбинговых горках жители могут согреться горячими напитками и перекусить.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, рестораны и кафе у мест активного отдыха пользуются большой популярностью у жителей.

«В зимний период, как правило, спрос жителей возрастает на горячие напитки и теплые блюда. Заведения общепита вводят специальные сезонные меню и предложения», - отметил он.

Так, посетители горнолыжного клуба Леонида Тягачева в Дмитрове могут поесть в кафе «Старт», а на курорте «Лисья гора» в Балашихе работает кафе-бар. Заведения общепита также открыты в «Сорочанах» в Дмитрове и других объектах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
07 февраля 2024, 16:16
Семинар об изменениях законодательства в области охраны труда прошел в Балашихе
пресс-служба администарции городского округа Балашиха
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Заместитель руководителя Центра занятости населения Московской области Ольга Пугачева выступила в Балашихе с лекциями об изменениях в законодательстве в области охраны труда. Семинар провели для представителей предприятий городского округа.

На встрече обсудили меры поддержки работодателей и субсидии при найме работников. Также поговорили про систему охраны труда, последние изменения в законодательстве, разобрали основные ошибки работодателей и особенности системы управления.

Подобные семинары по охране труда с предприятиями проводят в Балашихе с 2007 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха

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