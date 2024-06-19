Раменские студенты победили на всероссийском чемпионате «Профессионалы» по мехатронике

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в первый день соревнований участники программировали и настраивали мехатронную станцию для переноса изделий. Она работала на основе сжатого воздуха и электрических сигналов.

Второй день посвятили монтажу, программированию и пусконаладке мехатронной линии для сборки и сортировки изделий.

«Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем новых достижений в будущем», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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