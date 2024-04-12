Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Подмосковья представила вакансии на выставке «Россия»

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В Министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» на протяжении дня рассказывали о прошлом и настоящем этой отрасли, делали акцент на своей деятельности.

Они также отвечали на вопросы о производстве космических кораблей, средствах вывода на орбиту и автоматических космических комплексах.

В рамках всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предоставила возможность стать частью космической команды и предложила на выставке широкий спектр вакансий для потенциальных соискателей.

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