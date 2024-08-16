16 августа 2024, 20:45

Ракета «Союз-2.1а» с двигателями из Химок стартовала с космодрома Байконур

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Двигатели, которые разработали в научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки совместно с предприятиями ракетного двигателестроения, гарантировали благополучный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым «Прогресс МС-28». Космический корабль стартовал с площадки № 31 космодрома Байконур.

Корабль доставит более двух с половиной тысяч килограммов груза на Международную космическую станцию.

Специальную аппаратуру, медикаменты, воду и продукты питания, а также необходимое топливо встретят на орбите.

Двигатели РД-107А и РД-108А разработки научно-производственного объединения «Энергомаш» стали частью первых двух ступеней ракеты-носителя семейства «Союз-2.1а».

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Ракеты Химки Роскосмос
16 августа 2024, 20:53
Самбистка из Мытищ Эльмира Кахраманова завоевала кубок мира
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В финале Кубка мира в городе Чолпан-Атамира состязались сильнейшие самбисты. Первое место заняла мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова.

Финал Кубка мира по самбо стартовал в Киргизии, где сборная России добилась значимых результатов. Первым золотым призером в весовой категории до 54 килограмм стала мытищинская самбистка, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. Ее тренер Юрий Гончаров также удостоился поздравлений.

Призовые места заняли также Яна Джумаева, Екатерина Оноприенко, Таисия Киреева и Дарья Речкалова. Победу в соревнованиях по спортивному самбо среди мужчин одержали Харун Тлишев, Али Дагоев, Аслан Абазов и Артем Осипенко.

Впереди у сборной России чемпионат мира по самбо в Марокко.

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Спортсмены Мытищи
16 августа 2024, 20:36
Храм Кирилла и Мефодия в Балашихе восстановят до конца года
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В городском округе Балашиха возобновили строительство храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Восстанавливать здание здесь начали еще в 2013 году, но несколько раз работы замораживали. Сдать объект планируют до конца 2024 года.

В городском округе Балашиха возобновили строительство храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Восстанавливать здание здесь начали еще в 2013 году, но несколько раз работы замораживали. Сдать объект планируют до конца 2024 года.

Закладной камень на месте будущего храма заложили в 2013 году. На пожертвования прихожан и организаций города возвели стены и перекрытия. По проекту Кирилло-Мефодиевский храм рассчитан на 500 молящихся. Это будет классический пятикупольный собор.

«Я думаю, что все помещения будут задействованы с максимальной отдачей. Храм будет развиваться. Предполагается, что он будет самым большим в микрорайоне Железнодорожный. Уверен, храм будет востребован. Он нужен жителям», - сказал владыка Николай.

Сейчас на объекте работают 25 человек, рабочие уже возвели леса. Здесь откроют воскресную школу и духовно-просветительский центр для молодежи. Проектировщики создали все условия для комфортного передвижения маломобильных граждан. Построить храм планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Строительство Балашиха
16 августа 2024, 18:25
Лидеров июльской выборки вторсырья определили на КПО в Егорьевске
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному
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Комплекс по переработке отходов, расположенный в Егорьевском городском округе, отправил на заводы более 600 тонн ПЭТ-пластика для переработки сырья в минувшем июле. Объем собранной пленки за прошлый месяц составил 520 тонн, в то время как количество макулатуры оказалось наименьшим и достигло всего 100 тонн.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подчеркнули, что выброшенные в один контейнер неотсортированные отходы загрязняют фракцию, чувствительную к влаге. В результате это приводит к тому, что картон теряет свою пригодность для переработки.

Если невозможно сдать картон в пункты приема макулатуры, эксперты рекомендуют сложить его в отдельный пакет, осторожно завернуть и выбросить в синий бак на контейнерной площадке. Такой подход позволит сохранить качество картона, который впоследствии переработчики смогут использовать, например, для производства альтернативного топлива.

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Переработка Егорьевск Экология Мусор
16 августа 2024, 18:15
Инвестиции в ОЭЗ «Дубна» в первом полугодии превысили 21 миллиард рублей
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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В первом полугодии 2024 года объем инвестиций в особую экономическую зону «Дубна» превысил 21 миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Этот показатель уже превзошел итоги 2023 года, когда инвестиции составили 20,3 миллиарда рублей. Так, за первые шесть месяцев 2024 года в ОЭЗ создали тысячу рабочих мест.

Отмечается, что значительный рост инвестиций связан с началом строительства двух крупных Центров обработки данных, которые возводят компании НЦСД и Wildberries. Суммарно они вложили более 13,5 миллиарда рублей.

Напомним, что резиденты ОЭЗ продолжают строительство новых корпусов для развития своих проектов. С момента основания ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили более 90 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес

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