Ракета «Союз-2.1а» с двигателями из Химок стартовала с космодрома Байконур

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В финале Кубка мира в городе Чолпан-Атамира состязались сильнейшие самбисты. Первое место заняла мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова.

Финал Кубка мира по самбо стартовал в Киргизии, где сборная России добилась значимых результатов. Первым золотым призером в весовой категории до 54 килограмм стала мытищинская самбистка, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. Ее тренер Юрий Гончаров также удостоился поздравлений.

Призовые места заняли также Яна Джумаева, Екатерина Оноприенко, Таисия Киреева и Дарья Речкалова. Победу в соревнованиях по спортивному самбо среди мужчин одержали Харун Тлишев, Али Дагоев, Аслан Абазов и Артем Осипенко.

Впереди у сборной России чемпионат мира по самбо в Марокко.

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