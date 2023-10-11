Рак полости рта стали чаще выявлять в Подмосковье на ранней стадии

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Как рассказал заведующий стоматологической поликлиникой Ногинска Илья Постников, с начала года в учреждении провели 2,2 тысячи онкоскринингов.

«Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год в стоматологической поликлинике», - сказал он.

Диагностику проводят при помощи специальной лампы и очков. С их помощью можно увидеть отклонения от нормы, которые высвечиваются в другом цвете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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