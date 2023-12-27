Рак груди на нулевой стадии начали выявлять в Подмосковье

«Мы знаем, что рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин, хотя он выявляется и у мужчин, но значительно реже. Наш маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию», - заявила заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.

За год в центре обследовали около 2,5 тысячи пациентов и выявили 241 случай рака молочной железы, 77% из которых - на ранней стадии.

Медучреждение оснащено современным оборудованием экспертного класса. Например, цифровой маммограф в центре обладает функцией томосинтеза, позволяющей проводить послойную съемку молочной железы.

Напомним, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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