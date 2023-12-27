27 декабря 2023, 15:41

Рак груди на нулевой стадии начали выявлять в Подмосковье

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Первый Маммологический центр в Подмосковье заработал год назад. За это время удалось на 10% повысить выявляемость рака молочной железы, в том числе раннюю — на 7%.

«Мы знаем, что рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин, хотя он выявляется и у мужчин, но значительно реже. Наш маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию», - заявила заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.

За год в центре обследовали около 2,5 тысячи пациентов и выявили 241 случай рака молочной железы, 77% из которых - на ранней стадии.

Медучреждение оснащено современным оборудованием экспертного класса. Например, цифровой маммограф в центре обладает функцией томосинтеза, позволяющей проводить послойную съемку молочной железы.

Напомним, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Медицина
27 декабря 2023, 16:26
Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году
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В Московской области к Новому году украсили общественный транспорт гирляндами, мишурой, разноцветными игрушками и новогодними плакатами. Праздничные автобусы можно встретить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и других городах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах „Мострансавто“ скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», - рассказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Также в автобусах будут транслировать новогодние видеопоздравления, их же можно будет встретить на вокзалах и автостанциях.

В этом году в Химках новогодним троллейбусом с гирляндами и праздничными плакатами управляет Дед Мороз. Помимо этого на маршрутах МЦД-3 иМДЦ-4 можно будет встретить украшенные электропоезда и ж/д станции.

В регионе работают 60 автобусов, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Праздники Автобусы Новый год
27 декабря 2023, 16:17
Команда из Шатуры победила на футбольном турнире «Звездный мяч» в Подмосковье
Анастасия Хренкова
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В Московской области состоялся футбольный турнир среди мальчиков от девяти лет «Звездный мяч». Победителем стала команда из Шатуры и Рошаля — «Металлург».

Помимо лидеров в соревнованиях поучаствовали коллективы из Орехово-Зуева и Рязани. Они прошли в спортивном зале СКЦ «Рошаль».

«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру четыре года», - рассказал одни из организаторов турнира Алексей Слабкин.

В финале юные спортсмены из Шатуры встретились с рязанцами. Матч закончился со счетом 2:1.

«В финале был сумасшедший матч, и ребята его выиграли, они молодцы, вырвали победу, и я их поздравляю с этим», - рассказал тренер команды Сергей Кравчук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Футбол Орехово-Зуево Шатура
27 декабря 2023, 16:16
Итоги творческих достижений студентов в декабре подвели в ГСГУ
Министерство образования МО
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Итоги творческих достижений студентов за декабрь подвели в ГСГУ. Они получили наряды и дипломы на международных конкурсах.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, студенческий театр «Веснянка» стал лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Дыхание зимы». Коллектив также получил звание «Победитель национальной премии» и «Прорыв года-2023. Таланты Евразии».

Первое место в международном конкурсе «Мир искусства. Москва» и третье на конкурсе «Жар-птица России» занял танцевальный коллектив «Norules.crew».

Диплом второй степени получил творческий коллектив Ardent на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Мир искусств».

«Благодарственное письмо от главы городского округа Коломна вручили студентке ФФ Александре Буздиной. Весь год руководитель университетского творческого коллектива „Прима“ активно участвовала в вузовских и городских событиях», - добавили в министерстве.

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Студенты
27 декабря 2023, 16:06
ФОК с крытым катком построили на Рижском шоссе в Волоколамске
Главгосстройнадзор МО
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В Волоколамске построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области. Объект возвели в рамках нацпроекта «Демография».

В комплексе единовременно можно разместить 330 человек. Это около 75 спортсменов - 50 на ледовой арене и 25 в спортзале, 230 зрителей на трибуне и 25 сотрудников.

«Площадь одноэтажного комплекса составила почти 4 270 квадратных метров. Здание разделено на пять блоков: входная группа для зрителей и посетителей арены, ледовая арена с игровым полем 30×60 метров и помещения для обслуживания спортсменов, спортзал с тренажёрами и душевыми, административный блок и технические помещения, кафе», - уточнили в ведомстве.

Спорткомплекс смогут посещать до 800 человек ежедневно.

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Строительство Волоколамск

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