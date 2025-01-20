Работы по зимнему содержанию дорог провели в Химках

В микрорайонах «Малая Истра», Восточный и в поселке Манихино муниципального округа Истра локально отремонтировали 12 жилых домов. Работы провели специалисты управляющих компаний.

В микрорайоне «Малая Истра» привели в порядок козырек у дома № 25, двери и доводчики в домах № 68 и № 88. В поселке Манихино на улице Военно-Морская, дом № 3, поменяли пружины на тамбурной двери. В микрорайоне Восточный на проспекте генерала Белобородова, дом № 33 и дом № 34, поставили новые ручки и домофон у входа в подъезд. На улице Советской, дом № 32, и улице Главного конструктора Адасько, дом № 7, починили дополнительные двери, а у дома № 4 установили козырьки. На Юбилейной улице, дом № 2, частично и на улице Босова, дом № 15 и дом № 20, отремонтировали ступени перед входом.

Специалисты проводят работы постоянно в зависимости от обращений местных жителей, на прошлой неделе таких вызовов было 10. Со своей проблемой можно обратиться по номерам телефонов управляющих компаний: 7 (498)3 17-73-28 и 7 (991) 650-68-80.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют за два года в Московской области.