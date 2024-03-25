Работы по замене участка старого водопровода завершили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова осуществила проверку на улице Чайковского. Она обследовала придомовую территорию и подъезды дома № 25.

В рамках месячника чистоты и благоустройства здесь планируется провести ремонт и покраску входных групп, а весной пройдет ремонт межпанельных швов. Анна Владимировна выразила недовольство недостаточной чисткой подъездов со стороны управляющей компании.

«Хотя здесь сделали косметический ремонт первых этажей, в должном состояние они не содержатся. Распоряжения отданы. Сегодня все должны привести в порядок, и отчитываться об исполнении задачи на постоянной основе. Мне лично», - отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Местные жители также обратили внимание главы городского округа на состояние дорожки от дома до остановки, которую очистят от наледи. После установления хорошей погоды специалисты рассмотрят вопрос о возможном благоустройстве этой тропинки.

Кроме того, осмотр прошел в микрорайоне «Восточный», где старое водопроводное оборудование создавало неудобства жителям. Сейчас компания «Чайка» завершает ремонт аварийного участка сети, заменив около 200 метров труб и обновив существующие колодцы. На сегодняшний день уже переподключили 21 дом. Планируется завершить ремонт в ближайшие дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».