15 октября 2024, 22:20

Работы по устранению технологических отключений отопления проверили в Чехове

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил работы про устранению технологических отключений тепла в округе. Осмотрел теплотрассу на улице Гагарина, котельную № 17 в микрорайоне Ровки и другие объекты.

Рабочие завершают ликвидацию утечки на теплотрассе по улице Гагарина. Жителей домов № 45, № 47 и № 49 в ближайшее время обеспечат теплом.

Также комиссия проинспектировала котельную № 17. Здесь измерили уровень подачи тепла в многоквартирные дома и детский сад. Специалисты развоздушили системы отопления по 13 адресам, которые упоминали в комментариях в социальных сетях у главы муниципалитета. В отдельных подъездах и квартирах все еще остаются проблемы. Сейчас бригады работают над их устранением.

Ремонтные бригады вышли по адресам: Лопасненская улица, дома № 1, № 2, улица 8 Марта, улица Маркова дома № 11, № 13, улица Чехова дом № 41, № 43, № 33/9 и Весенняя улица.

При возникновении проблем с подачей отопления, необходимо позвонить по телефону: +7 (985) 385-80-28. Если произошла авария, следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: +7 (910) 101-07-24 или 112. Также доступна горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Ремонтные работы
15 октября 2024, 20:26
Подмосковные футболисты выиграли серебро на Кубке России среди игроков с церебральным параличом
Фото: ЦСП ПНСВС
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Подмосковная сборная выиграла серебряную медаль на Кубке России по футболу среди лиц заболеванием церебральным параличом. Всего за награды боролись пять команд из Нижнего Новгорода, Московской, Новосибирской, Свердловской и Нижегородской областей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, лучшим защитником чемпионата признали подмосковного спортсмена Арсения Ерастова, а лучшим бомбардиром - Егора Алексеева.

Соревнования, которые прошли с 9 по 12 октября в Дзержинске, организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Футбол
15 октября 2024, 19:52
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 15 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Московской области в вторник вечером, 15 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, будет непросто проехать в сторону Подмосковья. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
15 октября 2024, 19:35
Новое оборудование установят на всех гидроагрегатах Загорской ГАЭС в 2026 году
РусГидро
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Систему возбуждения гидрогенераторов обновят на Загорский ГАЭС. Работы идут в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты на гидроагрегате № 6 установили и ввели в эксплуатацию новое оборудование.

«Система возбуждения - одна из ключевых систем генератора. Оборудование требует особого внимания при эксплуатации, так как его работа существенно влияет на надежность работы всей станции», - рассказал инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Комплекс защит системы возбуждения создали на базе современного микропроцессорного оборудования. Он обладает удобным интерфейсом и легок в обслуживании.

Новое современное оборудование установят на всех гидроагрегатах станции к концу 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Работа
15 октября 2024, 19:29
Двух лебедей из парка в Серпухове отправят на зимовку в питомник
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В течение недели лебедей Степу и Стешу из парка имени Олега Степанова отправят в специализированный питомник на зимовку. Птицы пережидают зиму там уже четвертый год.

Для лебедей во временном приюте создали все необходимые условия: соорудили теплые вольеры и построили искусственный водоем. За птицами круглосуточно будут наблюдать орнитологи. Степу и Стешу обеспечат качественным питанием и медицинским уходом. Обратно в парк лебеди вернутся в мае.

Птиц можно кормить пшеничными и кукурузными зернами, специальным комбикормом, мелкими кусочками овощей, листьями шпината и салата, ячменем и перловкой. В дикой природе лебеди питаются частями водных растений, мелкими рачками, личинками насекомых, семенами и илом.

Напомним, птицы поселились в парке имени Олега Степанова в 2021 году. Среди жителей Серпухова появилась добрая традиция - провожать Степу и Стешу на зимовку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Животные

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