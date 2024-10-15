Работы по устранению технологических отключений отопления проверили в Чехове

Рабочие завершают ликвидацию утечки на теплотрассе по улице Гагарина. Жителей домов № 45, № 47 и № 49 в ближайшее время обеспечат теплом.

Также комиссия проинспектировала котельную № 17. Здесь измерили уровень подачи тепла в многоквартирные дома и детский сад. Специалисты развоздушили системы отопления по 13 адресам, которые упоминали в комментариях в социальных сетях у главы муниципалитета. В отдельных подъездах и квартирах все еще остаются проблемы. Сейчас бригады работают над их устранением.

Ремонтные бригады вышли по адресам: Лопасненская улица, дома № 1, № 2, улица 8 Марта, улица Маркова дома № 11, № 13, улица Чехова дом № 41, № 43, № 33/9 и Весенняя улица.

При возникновении проблем с подачей отопления, необходимо позвонить по телефону: +7 (985) 385-80-28. Если произошла авария, следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: +7 (910) 101-07-24 или 112. Также доступна горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

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