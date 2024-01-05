Работы по устранению аварии на теплотрассе завершили в Подольске

«На местах протечек всю ночь посменно работали пять звеньев сварщиков и шесть аварийных бригад. Сейчас начали процесс заполнения систем теплотрасс, управляющая компания „Подольск“ сформировала бригады для развоздушивания. Тепло начнет поступать в многоквартирные дома в течение трех часов», - написал он.

Артамонов отметил, что остается на объекте вместе с представителями МЧС, МУП «Подольская теплосеть» и вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным, чтобы проконтролировать запуск системы.

«Жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги», - добавил глава городского округа.

Вечером 3 января стало известно, что подачу горячей воды и тепла приостановили в микрорайон Климовск в Подольске в связи с аварией на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ».