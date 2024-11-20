Работы по созданию парковок начались на 2 улицах Серпухова

На месте будущей парковки уже начались подготовительные работы: выравнивание территории и укладка песочной подушки. В ближайшее время планируется засыпать участок щебнем, обработать его битумом и затем уложить асфальтобетонное покрытие. В результате появится удобная парковка на 31 место, которая значительно улучшит ситуацию с парковкой в районе, где расположены Серпуховская больница, музыкально-драматический театр и парк имени Олега Степанова.

Жители района активно обращались к властям с просьбой создать парковку, что подтверждают многочисленные обращения от инициативных групп и депутатов. Работы финансируются за счет бюджета округа. Заезд на новую парковку будет организован с улицы 2-я Московская.

Кроме того, в следующем году в этом районе планируется обустройство общественной зоны: появятся зеленые насаждения, игровые площадки, лавочки и урны. Эти изменения сделают пространство более комфортным для горожан и посетителей района.

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