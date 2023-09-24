Работы по сохранению дома Ленина в Королеве согласовали в Подмосковье
Главное управление культурного наследия Московской области согласовало работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — дом Владимира Ленина в Королеве на улице Ильича, 1. В нем он жил в 1921–1922 годах во время отпуска.
Объект находится на территории усадьбы Крафта. Ранее ею владели Титовы, Киреевские и Долгоруковы и Михаил Жеребцов.
После Октябрьской революции имение национализировали. В 1918 году в усадьбе расположился совхоз Всероссийской чрезвычайной комиссии.
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Главное управление культурного наследия Московской области согласовало работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения - дом Владимира Ленина в Королеве на улице Ильича, 1. В нем он жил в 1921–1922 годах во время отпуска.