Работы по реконструкции линий электропередач начались в Мытищах

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На данный момент выполняется замена трех километров старого провода на самонесущий изолированный провод, который устойчив к плохим погодным условиям и механическим повреждениям.

Обновленная воздушная линия мощностью шесть киловатт обслуживает более десяти населенных пунктов городского округа Мытищи, в том числе деревни Хлябово, Менжинец, Драчево, Фоминское, а также садоводческие товарищества «Мытищинский ветеран» и «Марфино», где проживает порядка трех тысяч человек.

Завершение работ по этой ремонтной программе северного филиала «Россети Московский регион» запланировано к началу следующего осенне-зимнего периода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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