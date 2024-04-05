Работы по подготовке центрального парка к летнему сезону стартовали в Ногинске

В парке уберут мусор, листву и сухие ветки, а также приведут в порядок входные группы, газоны и аттракционы. Кроме того, специалисты проверят состояние урн, скамеек и игровых элементов детских площадок.

«Мы себе ставим задачу до 27 апреля включительно провести субботники и привести территории в порядок», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Первого апреля в Богородском городском округе стартовал месячник чистоты и благоустройства. В рамках этой инициативы не только парки, но и весь город готовятся к лету. Сотрудники управляющих компаний занимаются уборкой газонов, мойкой контейнерных площадок и промывкой тротуаров. Жители также могут присоединиться к месячнику чистоты на субботниках, которые пройдут 6, 13, 20 и 27 апреля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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