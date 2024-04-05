05 апреля 2024, 20:05

Работы по подготовке центрального парка к летнему сезону стартовали в Ногинске

Телеканал «360»
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С приближением летнего сезона в центральном парке Ногинска начали приводить в порядок аттракционы и зоны отдыха. Особое внимание уделяют подготовке фонтана после зимнего периода: проверяются форсунки, элементы освещения и другие детали, чтобы жители и гости города могли насладиться красотой парка в полной мере.

В парке уберут мусор, листву и сухие ветки, а также приведут в порядок входные группы, газоны и аттракционы. Кроме того, специалисты проверят состояние урн, скамеек и игровых элементов детских площадок.

«Мы себе ставим задачу до 27 апреля включительно провести субботники и привести территории в порядок», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Первого апреля в Богородском городском округе стартовал месячник чистоты и благоустройства. В рамках этой инициативы не только парки, но и весь город готовятся к лету. Сотрудники управляющих компаний занимаются уборкой газонов, мойкой контейнерных площадок и промывкой тротуаров. Жители также могут присоединиться к месячнику чистоты на субботниках, которые пройдут 6, 13, 20 и 27 апреля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Богородский
05 апреля 2024, 20:35
Новую палату для выхаживания новорожденных открыли в Балашихинском роддоме
Телеканал «360»
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Еще одну новую палату для выхаживания недоношенных детей открыли в роддоме Балашихи. Сделали это в День врача-неонатолога.

Такая палата необходима для родителей и их детей, которые появились на свет раньше срока. Новорожденным будут оказывать медицинскую помощь, которая необходима при втором этапе выхаживания. Жить с ребенком здесь смогут оба родителя. Пациентов примут из разных родильных домов.

«В наше медучреждение на второй этап выхаживания переводят детей из других учреждений. Маме, которая находится в послеродовом периоде, важно быть постоянно с малышом. Сделали палату, где есть комнаты пребывания для мамы и папы. Думаю, палата будет пользоваться популярностью у наших пациентов», - сказала главный врач Балашинского родильного дома Наталья Алимова.

Палату открыли в день неонатолога - 5 апреля. В родильном доме Балашихи в микрорайоне Саввино таких специалистов трудится 15 человек. Специалистов поздравили с профессиональным праздником и вручили благодарственные письма главы округа.

С начала года в Балашихинском роддоме на свет появились почти тысяча детей, из 70 - недоношенными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Врачи Балашиха
05 апреля 2024, 20:34
Второй этап реконструкции станции «Железнодорожная» в Балашихе завершат в 2025 году
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Станцию Железнодорожная четвертого диаметра перестраивают в Балашихе. На днях начался второй этап масштабных работ, которые завершат в 2025 году.

Строители демонтирую старую платформу № 4, возводят надфундаментную часть, обустраивают площадку и бурят сваи под фундамент северного вестибюля. Во второй этап реконструкции станции Железнодорожная входит обновление двух платформ и проходы к ним из павильона.

После полной реконструкции на станции будет работать четыре платформы, вдоль каждой будут навесы на всю длину. Также самый большой на Московском центральном диаметре мост-конкорс. На вокзале появится 15 эскалаторов и семь лифтов.

Первый этап стройки станции четвертого диаметра завершили в сентябре 2023 года. Сделали две платформы с навесами, построили южный павильон, где функционируют свыше 40 турникетов, 10 эскалаторов и четыре лифта. Благоустроили территорию возле вокзала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха МЦД
05 апреля 2024, 20:27
Свыше 600 обращений обработали на выездных администрациях в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Формат выездных администраций пользуется большой популярностью у жителей Химок. Специалисты приняли в работу с начала года уже свыше 600 обращений. Очередной прием профильных ведомств прошел 4 апреля.

Основные темы, которые волнуют жителей округа: транспортное обслуживание, благоустройство, ЖКХ, социальная поддержка. Выездные администрации позволяют решить вопросы оперативно и без проволочек. Так, жительница Химок Марина Иванова обратилась с просьбой улучшить жилищные условия.

«Получила положительный результат, сказали прийти в понедельник на прием, чтобы этот вопрос решить, рассмотреть возможность получения временного жилья», - рассказала Марина Иванова.

Всего с начала года в городском округе провели 15 выездных администраций. Следующая запланирована на 11 апреля. Она пройдет в деревне Брехово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки
05 апреля 2024, 20:27
Истринский «Шишкин лес» признали лучшим на премии «Парки России»
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По итогам первой всероссийской парковой премии лесопарк «Шишкин лес», расположенный в селе Павловская Слобода, стал лучшим в номинации «Парк года. Большие города». Номинантов премии оценивались по нескольким критериям: общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим.

Победителей премии объявили и торжественно наградили на Международном форуме парков стран БРИКС. Лесопарк «Шишкин лес» стал победителем на выставке-конференции ParkSeason Expo 2024 парки в номинации «Парк года. Большие города».

Парковая премия является совместным проектом Минстроя России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, лесопарк в Павловской Слободе открыли только в прошлом году, но уже стал одним из самых посещаемых мест в округе и пользуется особой популярностью. Сюда целыми семьями приходят чтобы заняться спортом или просто погулять на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки

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