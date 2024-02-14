Работы по остеклению надземного пешеходного перехода стартовали на улице Авиационной в Лобне

Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Алексей Гержик рассказал, что сейчас специалисты выполняют монтаж каркаса остекления и параллельно завершают работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов.

«В целом, в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца второго квартала 2024 года будет завершено строительство четырех надземных переходов, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения», - подчеркнул Алексей Гержик.

В конце 2022 года завершились основные работы - проезжую часть в районе аэропорта Шереметьево, включая улицу Авиационную, расширили до четырех полос движения. Также строители оборудовали пешеходную зону и остановки общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил сроки открытия путепроводов и тоннеля в Красногорске. Благодаря их строительству местные жители будут меньше тратить времени на дорогу от дома до МКАД.

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