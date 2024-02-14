Работы по остеклению надземного пешеходного перехода стартовали на улице Авиационной в Лобне
Строители приступили к проведению работ по остеклению пролетного строения надземного пешеходного перехода на улице Авиационной в Лобне, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Это последний объект, который построят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов аэропорта Шереметьево.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Алексей Гержик рассказал, что сейчас специалисты выполняют монтаж каркаса остекления и параллельно завершают работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов.
«В целом, в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца второго квартала 2024 года будет завершено строительство четырех надземных переходов, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения», - подчеркнул Алексей Гержик.
В конце 2022 года завершились основные работы - проезжую часть в районе аэропорта Шереметьево, включая улицу Авиационную, расширили до четырех полос движения. Также строители оборудовали пешеходную зону и остановки общественного транспорта.
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