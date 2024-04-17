Работы на конкурс дизайна карты «Стрелка» примут до 15 мая

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«Конкурс на лучший „семейный“ дизайн пластиковой карты стартовал в конце марта. За это время было направлено множество мастерски выполненных рисунков. Мы решили дать возможность поучаствовать как можно большему количеству желающих», - рассказали в компании.

Для создания авторских рисунков можно использовать акварель, гуашь, масло, а также графические редакторы и искусственный интеллект.

Жюри выберет лучшие макеты, а победителей определят жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования на сайте «Добродел».

Победители конкурса получат подарки, а их работы появятся на лимитированной серии карты «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».