Работы на конкурс дизайна карты «Стрелка» примут до 15 мая
Мострансавто совместно с подмосковным Минтрансом продлили до 15 мая прием работ на лучший авторский дизайн карты «Стрелка». Конкурс посвящен Году семьи, поэтому основная тема творческого соревнования — добрые родственные отношения.
«Конкурс на лучший „семейный“ дизайн пластиковой карты стартовал в конце марта. За это время было направлено множество мастерски выполненных рисунков. Мы решили дать возможность поучаствовать как можно большему количеству желающих», - рассказали в компании.
Для создания авторских рисунков можно использовать акварель, гуашь, масло, а также графические редакторы и искусственный интеллект.
Жюри выберет лучшие макеты, а победителей определят жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования на сайте «Добродел».
Победители конкурса получат подарки, а их работы появятся на лимитированной серии карты «Стрелка».
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