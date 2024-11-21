Работу управляющей компании проверят в Котельниках

Совет дома № 5 на Кузьминской улице был недоволен работой управляющей компании. Они провели собрание, подготовили документы о переходе в новую организацию и направили их на рассмотрение в ГУСТ Московской области. Тем не менее, собственники попросили проверить работу прежнего учреждения и соблюдение законодательства некоторыми жильцами. Глава Михаил Соболев поручил ответственным управлениям оперативно проработать вопросы.

Другой житель поинтересовался, как можно улучшить жилищные условия. Ему разъяснили конкретный алгоритм действий.

Глава округа проводит личные приемы каждый третий понедельник месяца. Записаться можно по телефону: 8 (498) 742-20-10.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».