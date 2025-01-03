03 января 2025, 20:43

Работу трех водозаборных узлов проверили в Волоколамске

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Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, ее заместитель Алексей Сальников, а также представитель ресурсоснабжающей компании Артем Кузнецов проверили качество работы водозаборных узлов № 1, 2 и 5. По итогам они отметили, что все функционирует штатно.

Комиссия провела проверку во время новогодних праздников. Особое внимание уделили бесперебойной подаче ресурса и качеству водоснабжения.

«Станции в исправном состоянии и работают в штатном режиме. По итогам объезда замечаний не было», - прокомментировала Наталья Козлова.

До этого в администрации Волоколамска провели совещание. На нем ответственные лица отметили, что коммунальные и ресурсоснабжающие службы муниципалитета работают в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Волоколамске прошла встреча администрации с сотрудниками сферы ЖКХ.

ЖКХ Волоколамск
03 января 2025, 21:00
Ветерана Вооруженных сил Российской Федерации из Можайска поздравили с 80-летием
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Генерал-майору Михаилу Кольяку из Можайска исполнилось 80 лет. Его общий трудовой стаж превысил 60 лет.

Михаил Кольяк посвятил армии более 36 лет своей жизни. Он прошел путь от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, является обладателем ордена «Знак почета» и 16 медалей за проявленные успехи в воинской службе.

В юности Михаил поступил в Киевское командно-техническое училище, получил диплом с отличием по специальности «техник-механик». Затем окончил Ленинградскую военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук.

С 1999 года Михаил Кольяк трудился в команде депутата Госдумы Бориса Громова. После стал первым заместителем управляющего делами правительства Московской области, занимался подготовкой парада Победы 2000 года.

Годами позже Михаил занимал высокие должности: от управляющего делами аппарата правительства Московской области до работы в Счетной палате Российской Федерации. Жители Можайска знают его как директора пансионата «Янтарь» Центробанка РФ.

Сейчас Михаил Александрович является директором Управления административно-хозяйственной деятельности. У него есть сын и дочь.

«Радуют деда и замечательные внуки, Володя и Даша. Желаем Михаилу Александровичу дальнейших успехов в его трудовой деятельности, огромного личного счастья, здоровья и мирного неба над нашей Родиной!» - поздравил юбиляра глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Ветераны Военные Можайск
03 января 2025, 18:55
В Волоколамске подростку оторвало кисть руки из-за взрыва петарды
Медиасток.рф
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Уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности и привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили в Волоколамске. В настоящее время следственные органы и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к инциденту.

Следователь ГСУ СК России по Московской области начал расследование по статье 238 УК РФ, части 2, пункты «а» и «в», касающейся оказания небезопасных услуг. Дело завели в Волоколамске.

По версии следствия, 2 января 2025 года двое подростков приобрели пиротехническое изделие «Алтай Р-1088» в одном из магазинов Волоколамского округа. Один из юношей, родившийся в 2013 году, поджег изделие и отбросил его в сторону, при этом взрыв не произошел.

Однако, после этого потерпевший вновь поднял пиротехническое изделие, взял его в левую руку и повторно попытался поджечь. В результате следующего взрыва ребенок получил серьезные травмы, включая термические ожоги лица и травматическую ампутацию левой кисти.

«Со слов одного из очевидцев, петарду ранее приобрел его младший брат, а он в компании друзей решил ее поджечь. Однако возгорания не произошло, и когда его друг поднял петарду с земли, чтобы поджечь еще раз, она взорвалась в его руках», - подчеркнули в прокуратуре Московской области.

Уголовное дело Дети СК РФ Волоколамск
03 января 2025, 15:36
Работники «Мособлпожспаса» помогли в транспортировке пациентки с большим весом
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медицинским работникам в транспортировке пожилой женщины, требовавшей срочной госпитализации. Инцидент произошел в городском округе Кашира.

Старший смены Вадим Алехин сообщил, что диспетчер единой службы экстренных вызовов «Система-112» передал информацию о том, что сотрудникам скорой помощи нужна помощь в переносе пациентки весом более 160 килограммов в машину неотложной помощи.

По прибытии к месту вызова сотрудники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пенсионерку на мягких носилках и под контролем врачей транспортировали ее с верхнего этажа пятиэтажного дома в автомобиль скорой помощи.

В результате проверки у 45-летней женщины диагностировали подозрение на инсульт, после чего ее госпитализировали.

Спасатели Скорая помощь Врачи Кашира
03 января 2025, 13:01
Традиционные «Абакумовские чтения» вновь состоятся в Коломне
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Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная Народному художнику Российской Федерации Михаилу Абакумову, пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В этом году участники обсудят концепцию современного музея в провинции.

Гости мероприятия обменяются опытом изучения творческого наследия Михаила Абакумова, обсудят инновационные решения для повышения квалификации сотрудников сферы культуры.

Темами также станут коллекции в музеях провинций, музей в инфопространстве. Для участников организуют круглый стол - присоединиться можно будет как офлайн, так и онлайн.

Конференцию посетят ученый секретарь Тотемского музейного объединения, член президиума ICOM России Мария Правдина и доктор философии, директор организации «Идеи для музеев» Анна Михайлова.

После завершения конференции материалы докладов объединят и опубликуют в сборнике.

Коломна Художники

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