Работу трех водозаборных узлов проверили в Волоколамске
Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, ее заместитель Алексей Сальников, а также представитель ресурсоснабжающей компании Артем Кузнецов проверили качество работы водозаборных узлов № 1, 2 и 5. По итогам они отметили, что все функционирует штатно.
Комиссия провела проверку во время новогодних праздников. Особое внимание уделили бесперебойной подаче ресурса и качеству водоснабжения.
«Станции в исправном состоянии и работают в штатном режиме. По итогам объезда замечаний не было», - прокомментировала Наталья Козлова.
До этого в администрации Волоколамска провели совещание. На нем ответственные лица отметили, что коммунальные и ресурсоснабжающие службы муниципалитета работают в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Волоколамске прошла встреча администрации с сотрудниками сферы ЖКХ.