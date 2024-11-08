08 ноября 2024, 19:02

Работу торговых точек проверили на Первомайской улице в Чехове

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Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов осмотрел торговые объекты на Первомайской улице. Нарушений во время проверки он не выявил.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Артем Попов проинспектировал работу торговых объектов на Первомайской улице. При обходе явных нарушений он не зафиксировал.

Там также возводят новую конструкцию, ее планируют использовать как торговое помещение. Сейчас в администрации обсуждают архитектурные особенности, внешний облик и другие параметры будущего объекта.

Чтобы проконсультироваться по вопросам размещения нестационарных объектов торговли и информационных вывесок, можно обратиться в управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации Чехова по номеру: +7 (496) 726-90-21.

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Чехов Торговля
08 ноября 2024, 19:25
Сотрудников полиции в Чехове наградили в честь профессионального праздника
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Накануне Дня полиции в Чехове отметили лучших сотрудников местного отдела министерства внутренних дел. Он занял шестое место в рейтинге подразделений Московской области.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин наградил личный состав отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов в преддверии Дня полиции. Сотрудники выявляют и пресекают все виды преступлений, а также занимаются их профилактикой. Они следят за безопасностью движения на дорогах и общественным порядком во время массовых мероприятий культуры и спорта.

Чеховский отдел занял шестое место в рейтинге подразделений полиции Подмосковья. На 14% увеличилась раскрываемость административных правонарушений, количество расследованных уголовных дел возросло на 27%. Сократилось число преступлений на улицах и преступлений средней тяжести на 14% и 27% соответственно.

«Задачи по защите правопорядка и противодействия преступности требуют от сотрудников органов внутренних дел мужества, компетентности и готовности в любую минуту прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», - сказал Михаил Собакин.

Он поблагодарил начальника отдела Азамата Батяева, ветеранов и весь коллектив, пожелал им здоровья, благополучия и добра.

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МВД РФ Чехов Полиция
08 ноября 2024, 18:35
Вдоль складов в чеховской деревне Лешино обустроят дороги
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Заместитель главы городского округа Чехов приехал в деревню Лешино, чтобы встретиться с местным старостой. Вместе они обсудили отсыпку дорог вдоль складов.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин посетил Лешино. Он встретился со старостой деревни Александром Белкиным.

Вместе с Алексеем Родиным прибыли и специалисты управления благоустройства, управления контрольной деятельностью администрации городского округа Чехов и Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство».

Главной темой встречи стало обустройство дорог вдоль местных складов. Собравшиеся обсудили варианты решения проблемы и наметили сроки реализации.

«Хочу поблагодарить Александра Белкина за его инициативность и неравнодушие к жизни городского округа Чехов», - отметил Алексей Родин.

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Благоустройство Чехов Дороги
08 ноября 2024, 18:18
Съезд терапевтов Подмосковья завершился в МОНИКИ
Екатерина Агеева
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Восьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья подошел к концу. В течение двух дней он проходил на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ).

Мероприятие организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерством здравоохранения региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрей Воробьев «Здоровье Подмосковья».

Второй день съезда прошел в формате онлайн. Он собрал специалистов со всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья - например, Азербайджана и Греции. Это медики самых разных специальностей - от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.

В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы, которые стоят перед здравоохранением, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты в работе врача-терапевта.

Психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов рассказал, что во время съезда одной из тем обсуждения стало профессиональное выгорание.

«Поэтому в своем выступлении я акцентировал внимание на том, что необходима мощная психологическая система поддержки врачей в Московской области. Это поможет региону уверенно смотреть в будущее», - указал Асмолов.

Сегодня прошла серия заседаний и мастер-классов, где внимание участников было сосредоточено на важнейших аспектах медицины. В секции, посвященной скорой медицинской помощи, эксперты рассмотрели несколько ключевых вопросов. К ним отнесли тромболитическую терапию в условиях кардиогенного шока, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий и предоставление помощи пострадавшим от травм высокой энергетики.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр представила доклад о вспышке ботулизма в Московской области. Другие специалисты также поделились ценными материалами, касающимися диагностики ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов и ревматических заболеваний.

Здравоохранение Врачи Медицина
08 ноября 2024, 18:03
Замглавы Балашихи проверил состояние дворов в микрорайоне Центр-2
Пресс-служба администрации Балашихи
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Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев осуществил обход территорий в микрорайоне Центр-2. В ходе мероприятия, которое прошло с участием представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и активных жителей, была проверена уборка и содержание улиц Поликахина, Струве и Корнилаева.

За последние две недели поступило большое количество обращений от жителей микрорайона Центр-2.

«Мы обошли основные проблемные точки, включая улицы Поликахина, 1, 2, Струве, 3, корпус 1 и Корнилаева 16, 18. Обращения касались содержания дворовых территорий, детских игровых площадок и мусора. Также мы получили коллективное обращение от жителей Корнилаева, 16, 18 по вопросу установки шлагбаума для въезда в эти дома», - отметил Сергей Лукичев.

По результатам обхода все обращения жителей были переданы управляющим компаниям для дальнейшей работы. В целом содержание микрорайона было оценено как удовлетворительное, однако некоторые проблемы требуют оперативного решения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха

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