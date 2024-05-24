24 мая 2024, 17:52

Работу теплосетей проверили еще в 5 округах Подмосковья

Министерство ЖКХ МО
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники подмосковной аварийной службы приняли участие в гидравлических испытаниях на теплосетях в пяти округах региона. Они прошли в Орехово-Зуеве, Черноголовке, Дубне, Пушкино и Фрязине.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, повышенным давлением проверили работу 15 участков теплосетей. Утечки обнаружили на пяти из них. Они не позволяют использовать коммуникации в отопительный сезон. Неполадки устранят, а затем снова проведут испытания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Сергиевом Посаде. Их планируют запустить в следующем году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
24 мая 2024, 18:54
Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила правила отдыха с детьми на море
НИКИ детства
Читайте нас в: Google Новости
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась, как правильно организовать отдых с ребенком на море. Она рассказала, как уберечь ребенка от кишечной болезни и солнечного удара.

«Если ребенок оказался на пляже, то он должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно стараться разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду», - подчеркнула Одинаева.

Находится на улице с 12 до 15 часов нельзя, так как это период самой сильной солнечной активности. Для снижения риска кишечной инфекции необходимо мыть руки и фрукты. Также для купания лучше выбирать не бассейн, а море.

«Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов», - заключила Одинаева.

На отдых с собой необходимо взять аптечку. Памятку по ее сбору можно найти на портале «Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Дети
24 мая 2024, 18:39
Дмитровские СНТ перейдут на оплату вывоза ТКО по нормативу
Читайте нас в: Google Новости
На собрании председателей садовых товариществ Дмитровского городского округа обсудили изменения в законодательстве, регулирующем оплату вывоза твердых коммунальных отходов. Также присутствовали представители «Сергиево-Посадский региональный оператор», которые разъяснили порядок расчета норматива, график вывоза мусора и сообщили о необходимости заключения дополнительного соглашения к договору на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С 1 мая 2023 года вывоз мусора из садовых товариществ в Московской области осуществляется по нормативу - 1,48 кубометров с участка в год. Это изменение вызвано необходимостью повышения эффективности системы обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвращения появления несанкционированных свалок.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева подчеркнула, что оплата за вывоз отходов для дачников невелика - чуть более 100 рублей в месяц. Однако эта мера позволит не только безопасно утилизировать отходы, но и избежать появления несанкционированных мусорных свалок.

В ходе обсуждения генеральный директор «Сергиево-Посадский региональный оператор» Оксана Ероханова ответила на все интересующие жителей вопросы. Она отметила, что оператор будет вывозить мусор по графику, согласованному с жителями каждого садового товарищества. Председатели товариществ были проинформированы, что для заключения дополнительного соглашения им необходимо обратиться в региональный оператор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Мусор
24 мая 2024, 18:37
Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с жителями «Новогорск парка»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Дмитрий Волошин провел прием на выездной администрации в школе № 14 в Новых Химках. Жильцы ЖК «Новогорск парк» обратились к нему с острым жилищным вопросом.

Жители «Новогорск парка» пожаловались главе округа на перебои с водой. Проблема связана с ошибкой застройщика при проектировании.

«Создали штаб, провели работы, которые позволили нам наладить подачу воды. Но это временные меры. Уже завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», - пообещал Дмитрий Волошин.

Окончательно вопрос решат к середине июля - завершат модернизацию системы водоснабжения.

«Администрация откликнулась на наш запрос. Сейчас проблем с водой нет, будем надеяться, что в дальнейшем все будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов, что немаловажно», - поделился химчанин Александр Ружин.

Жители рассказали о перебоях и в работе канализации. Посторонние предметы, попавшие в трубы, вызвали засоры. Специалисты заменят насосы и электрооборудование, поставят решетки для сбора мусора. Модернизацию завершат в течение двух месяцев.

Напомним, что с начала года уже провели 20 выездных администраций. Помощь получили более тысячи жителей. Следующую выездную администрацию проведут в Левобережном, в школе № 29.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Работа Мусор
24 мая 2024, 18:37
Глава Химок поздравил выпускников лицея №15 с последним звонком
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея №15. Из стен учреждения в этом году вышли 50 одиннадцатиклассников.

Свыше 340 учеников стали победителями и призёрами олимпиад различного уровня. Двадцать из них – выпускники этого года.

«Молодые, красивые, перспективные - будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятерке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесете через всю жизнь. Удачи на экзаменах! Вы - наша надежда и опора в будущем», - обратился к выпускникам Дмитрий Волошин.

Лицей №15 входит в топ лучших школ Московской области по итогам рейтинга по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы реализуют уникальные образовательные проекты.

«Надеемся, что выпускники, которые готовы получить медали, подтвердят качество знаний на экзаменах. В этом году - это почти 20 ребят. Двое уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», - сказала директор лицея №15 Светлана Моисеенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия школы № 7 в Дзержинском.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Экзамены

Новости по теме