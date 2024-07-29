29 июля 2024, 12:32

Работу светофоров восстановили в трех округах Подмосковья за неделю

Минтранс Подмосковья
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Для ликвидации пробок и оптимизации движения в Московской области специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы светофоров в трех округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Раменском, Шатуре и Долгопрудном, сообщили в Минтрансе региона.

В Раменском увеличили время работы левоповоротных стрелок на пересечении Егорьевского шоссе и Центральной улицы. В Шатуре скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Советской и Свердлова, а в Долгопрудном изменили режим работы светофора на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельной.

В ведомстве уточнили, что специалисты регулярно анализируют дорожную ситуацию в Московской области и вносят корректировки для повышения пропускной способности и ликвидации заторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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Дороги
29 июля 2024, 12:42
Цветы к памятнику военным морякам возложили в Павловском Посаде
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День Военно-морского флота отпраздновали в Павловском Посаде. У памятника морякам-павловопосадцам прошел торжественный митинг и возложение цветов.

Несмотря на то что Павловский Посад далек от темы флота, в городе по инициативе председателя местного совета ветеранов Анатолия Зыкова установлен памятник морякам. Каждый год здесь проходят торжественные церемонии в День Военно-морского флота. В этот раз активисты округа возложили цветы к мемориалу.

Напомним, Россия - самая большая морская держава, территория страны омывается водами 12 морей. Военно-морской флот обеспечивает защиту морских границ и участвует в международных военных операциях.

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Военные Памятники Павловский посад
29 июля 2024, 12:37
Более 100 мастеров представили работы на ярмарке в День города Дубны
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Городскому округу Дубна исполнилось 68 лет. Администрация подготовила праздничную программу, в том числе — ярмарку изделий ручной работы. В ней приняли участие более 100 мастеров.

Посетители покупали сувениры на ярмарке, которая расположилась на набережной Менделеева. Мастера представили одежду, игрушки, кошельки, ремни, сумки, украшения, картины и настольные игры.

Гости смогли не только посмотреть, но и примерить на себя украшения и одежду. Дети любовались картинами и выбирались игрушки. Неподалеку все желающие принимали участие в мастер-классах по плетению, вязанию и мыловарению «Приходите, без подарков не останетесь!» - пригласил всех на праздник глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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Дубна Ярмарки
29 июля 2024, 12:32
Семинар об экспорте в Белоруссию проведут для предпринимателей в Красногорске
Медиасток.рф
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Малый и средний бизнес Московской области пригласили на очный семинар «Выход на рынок Республики Беларусь». Мероприятие пройдет 2 августа в Красногорске.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что бесплатный семинар организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Участникам расскажут, как начать экспортировать в Белоруссию, о требованиях к сертификации, торговых барьерах, логистике, поиске партнеров и маркетинге.

Мероприятие пройдет 2 августа по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В, 11 этаж. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке exportmo.ru/br2024.

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Дубна Ярмарки
29 июля 2024, 12:31
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже в Одинцове
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину. Ее подозревают в краже из супермаркета.

Во время патрулирования улиц городского округа росгвардейцы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине. Они быстро прибыли на место событий и обнаружили, что неизвестная женщина пыталась покинуть торговый зал с дорогими деликатесами в сумке, не расплатившись за них.

Правоохранители остановили задержанную на выходе из супермаркета. Ею оказалась 30-летняя местная жительница, которую позднее передали в руки полиции для дальнейшего расследования. В настоящее время проводится проверка.

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Одинцово Росгвардия Кражи

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