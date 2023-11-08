Работу светофоров восстановили в 6 округах Подмосковья за неделю

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, светофоры отремонтировали на улицах Кирова в Подольске, Зеленой в Коломне и Московской в Зарайске. Работы также провели в деревне Щербинка в Домодедове, вблизи деревни Подрезово в Мытищах, на улице Пушкина в Ступине и на улице Советской в поселке Михнево.

В ведомстве отметили, что дороги Подмосковья регулярно обследуют. Особое внимание уделяют состоянию покрытия, знаков, освещения и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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