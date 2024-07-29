Работу светофоров восстановили на 13 дорогах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу неисправных светофоров на 13 региональных дорогах. Обследование дорожной сети проходит каждую неделю.
Ремонтные работы прошли на объектах, расположенных на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Горки Киовские в Лобне, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Можайском шоссе в Кубинке Одинцовского округа, улице Бахарева в Ступине, на первом километре Мякининского шоссе в Красногорске, а также на Старорязанской улице в селе Михайловская Слобода Раменского округа и на Центральной улице в селе Кудиново Богородского округа.
Специалисты также выполнили работы в Щелковском районе на Шоссейной улице в деревне Новофрязино и на Фрунзе в черте города, в Чехове - на Симферопольской улице в селе Манушкино и на Магистральной улице в селе Молоди. Кроме того, на Заводской улице в поселке Нахабино Красногорского округа отремонтировали кнопку вызова пешеходного светофора, из-за неисправности которой светофор не переключался на «зеленый» свет для пешеходов.
Представители «Мосавтодора» уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, а также дорожным знакам и светофорам.
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