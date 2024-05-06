Работу светофоров восстановили еще в 5 округах Подмосковья
Компания «Мосавтодор» устранила неисправности в работе девяти светофоров на региональных дорогах Подмосковья. Работы провели в Лобне, Волоколамске, Жуковском, Красногорске и Ленинском округе.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работу светофоров восстановили в Волоколамске на улице Шоссейной, в Жуковском на улицах Гагарина и Келдыша, в Лобне на Ленина и Борисова, в Красногорске на уоице Ново-Никольской и на 32-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе.
«На Пятницком шоссе в деревне Юрлово в Химках на пешеходном светофоре не работала вызывая кнопка. Из-за неисправной кнопки светофор не переключался в режим „зеленого“ света для пешеходов. Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии. Специалисты оперативно приняли меры и отремонтировали кнопку», - добавили в ведомстве.
Компания ежедневно обследует региональные дороги и проверяет исправность светофоров.
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