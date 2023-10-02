Работу светофоров в 3 округах Подмосковья скорректировали за неделю

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Лыткарине сократили время заезда на улицу Степана Степанова с Лыткаринского шоссе, а Электроуглях провели работы на пересечении улиц Железнодорожной и Малое Васильево, а в поселке Белозерский добавили отдельный режим работы выходного дня на пересечении улиц Центральной и Юбилейной.

Кроме того, в Мытищах проводят мониторинг и точечную корректировку светофоров на Осташковском и Пироговском шоссе, а на Волковском шоссе внедряют адаптивное управление.

«Всего с начала года провели около 290 мероприятий по ликвидации пробок и оптимизации движения на дорогах Московской области», - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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