Работу светофоров улучшили в пяти округах Подмосковья за неделю

В Люберцах работы провели на двух светофорах: скорректировали утренний режим, убрав дополнительную фазу, на пересечении Зенинского шоссе и улицы Барыкина, а также добавили утренний режим работы с 07:00 до 09:00 на пересечении улиц Барыкина и Вертолетной.

В Серпухове рабочие увеличили время работы пешеходной фазы на перекрестке Московского шоссе и улицы Оборонной, а в Коломне - на улице Октябрьской Революции. В Чехове добавили утреннюю и вечернюю фазы на пересечениях улицы Московской с улицами Полиграфистов и Мира.

Корректировки позволили повысить пропускную способность дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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