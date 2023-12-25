Работу светофоров скорректировали в 4 округах Подмосковья за неделю

Первый справочник старосты появился в Подмосковье. Он доступен онлайн и содержит весь опыт и знания, которые могут пригодиться председателям сельских советов.

Справочник «Я - староста!» объединил в себе историю становления земского строя и местного самоуправления в стране, а также нормативно-правовые документы и методические инструкции. Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, в нем собрали весь опыт и знания старост региона, чтобы помочь коллегам.

Главным автором документа стала староста из Коломны Венера Порядина, которая перебралась в деревню вместе с семьей во время пандемии. Там она начала активно развивать инфраструктуру и объединять жителей праздниками и другими активностями. Соавторами стали председателя Ассоциации старост Федор Степанов и директор организации Наталья Шаповалова. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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