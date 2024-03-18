18 марта 2024, 11:57

Работу светофоров скорректировали в 3 округах Подмосковья за неделю

Пресс-служба Минтранса МО
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Работа по оптимизации движения на перекрестках продолжается в Подмосковье. Только за неделю дорожные службы скорректировали работу светофоров в трех округах Московской области — Долгопрудном, Домодедове и Фрязине. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на пересечении Лихачевского шоссе и улицы Летной в Долгопрудном: рабочие сократили количество фаз с четырех до трех и оптимизировали работу светофора. На светофоре на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда установили бело-лунные секции и убрали отдельную фазу для пешеходов. В Домодедове представители дорожных служб синхронизировали работу сразу трех светофоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Долгопрудный
18 марта 2024, 11:56
Еще 49 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Unsplash
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Почти 860 квадратных метров аварийного жилья расселили в Московской области за неделю. Так, еще 49 человек из четырех округов переехали в новые квартиры.

«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 21 аварийное помещение в четырех округах Подмосковья», - говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

За семь дней из аварийного фонда переселили жителей Дмитрова, Клина, Мытищ и Шатуры.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аварийное жилье
18 марта 2024, 11:37
Школу и детский сад построят в ЖК «Крокус Таун» в Красногорске
Crocus Group
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Социальные объекты построят на территории жилого комплекса «Крокус Таун» в Красногорске. Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство школы и детского сада.

В «Крокус Таун» планируется построить и другие социальные объекты - поликлинику, спорткомплекс с 50-метровым олимпийским бассейном и ледовой ареной.

«Крокус Таун» - это современная квартальная жилая застройка с полноценной инфраструктурой на набережной Москвы-реки. Здесь будет построено три жилых дома бизнес-класса и одна офисная башня. Особое внимание архитекторы и дизайнеры уделили бульварной набережной. Там установят фонтаны, водопады, детские площадки. Также оборудуют места для отдыха, занятий спортом и подвижных игр.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Школы Строительство Детские сады
18 марта 2024, 11:02
Росреестр Подмосковья ответит на вопросы жителей по телефону 20 марта
Unsplash
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Росреестр Московской области проведет горячую линию 20 марта с 11:00 до 13:00. Все желающие смогут уточнить волнующие вопросы по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Представители Росреестра разъяснят понятие и виды технических и реестровых ошибок, объяснят, как отличить реестровую ошибку от технической, а также прокомментируют порядок выявления и исправления технических и реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости и предоставят другую важную информацию.

«Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости, а также положительно отразится на инвестиционном климате региона и защите прав граждан при получении услуг Росреестра», - отметила начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
18 марта 2024, 10:54
Работников бытовых предприятий Подмосковья наградили к профессиональному празднику
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Свыше 20 предприятий бытового обслуживания работают в Подмосковье по данным на 2023 год. Работники этой сферы ежегодно отмечают профессиональный праздник. В честь этого для них провели встречи с представителями Минсельхозпрода региона.

Как рассказали в министерстве, к предприятиям бытового обслуживания относятся салоны красоты, парикмахерский, ателье, бани и многое другое.

«Ежегодно в третье воскресенье марта отмечают свой профессиональный праздник работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тысяч человек», - рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В честь профессионального праздника с коллективами предприятий провели встречи, а лучших работников сферы наградили почетными грамотами.

«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», - добавил министр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники

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