Работу светофоров оптимизировали в 2 округах Подмосковья
Специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режимы работы еще восьми светофоров в Раменском и Одинцовском округах. А в Пушкино установили новый адаптивный светофор, который настроят с учетом потока машин.
В Минтрансе Подмосковья рассказали, что адаптивный светофор установили на пересечении Старого Ярославского и Пушкинского шоссе. Сейчас идет индивидуальная настройка устройства с учетом транспортного потока. Если поток машин на одном направлении больше, светофор сделает фазу для проезда длиннее, если меньше, то приоритет будет дан другим направлениям.
В Раменском и Одинцовском округе скорректировали режимы работы восьми светофоров. Например, увеличили время проезда по Можайскому шоссе в вечерние часы, а в утренние - увеличили время выезда на трассу с примыкающих дорог.
Работа на Можайском шоссе продолжается - здесь планируют добавить еще один режим работы для светофоров, который подойдет для раннего утра.