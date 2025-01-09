Работу светофоров оптимизировали в 2 округах Подмосковья

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что адаптивный светофор установили на пересечении Старого Ярославского и Пушкинского шоссе. Сейчас идет индивидуальная настройка устройства с учетом транспортного потока. Если поток машин на одном направлении больше, светофор сделает фазу для проезда длиннее, если меньше, то приоритет будет дан другим направлениям.

В Раменском и Одинцовском округе скорректировали режимы работы восьми светофоров. Например, увеличили время проезда по Можайскому шоссе в вечерние часы, а в утренние - увеличили время выезда на трассу с примыкающих дорог.

Работа на Можайском шоссе продолжается - здесь планируют добавить еще один режим работы для светофоров, который подойдет для раннего утра.