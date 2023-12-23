Работу старост в Подмосковье оптимизируют с помощью ЦУРа

Председатель Ассоциации старост Московской области Федор Степанов вместе с заместителем главы Романом Неретиным Романом и руководителем Одинцовского Центра управления регионом Еленой Меньшиковой разработали стратегию усиления деятельности старост при помощи механизмов ЦУРа.

«Одинцовский ЦУР один из самых передовых, креативных и сильных в нашем регионе, отработку пилотных решений с ним обсуждали месяц назад на встрече с главой Одинцовского округа Андреем Робертовичем Ивановым», - рассказал Федор Степанов.

На сегодняшний день намечено несколько направлений работы. Так, планируется выделить в действующем чат-боте и системе ЦУРа отдельную директорию «Заявка от старосты» для особо контроля таких обращений. Кроме того, планируется разработать механизмы поддержки граждан, которые намерены стать старостами.

Полезный опыт и будущие наработки будут применяться во всех муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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