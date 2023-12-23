23 декабря 2023, 16:51

Работу старост в Подмосковье оптимизируют с помощью ЦУРа

Министерство территориальной политики Московской области
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Работу старост на территории Московской области оптимизируют с помощью механизмов ЦУРа. Пилотный проект на этой неделе запустили в Одинцове.

Председатель Ассоциации старост Московской области Федор Степанов вместе с заместителем главы Романом Неретиным Романом и руководителем Одинцовского Центра управления регионом Еленой Меньшиковой разработали стратегию усиления деятельности старост при помощи механизмов ЦУРа.

«Одинцовский ЦУР один из самых передовых, креативных и сильных в нашем регионе, отработку пилотных решений с ним обсуждали месяц назад на встрече с главой Одинцовского округа Андреем Робертовичем Ивановым», - рассказал Федор Степанов.

На сегодняшний день намечено несколько направлений работы. Так, планируется выделить в действующем чат-боте и системе ЦУРа отдельную директорию «Заявка от старосты» для особо контроля таких обращений. Кроме того, планируется разработать механизмы поддержки граждан, которые намерены стать старостами.

Полезный опыт и будущие наработки будут применяться во всех муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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ЦУР
23 декабря 2023, 17:28
Жителей Подмосковья пригласили принять участие во флешмобе «Автоелочка 2024» в Раменском
Организаторы пробега «Автоелочка 2024»
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Автолюбителей и жителей Московской области призвали принять участие во флешмобе «Автоелочка 2024». Автопробег пройдет 24 декабря.

Всего подготовили три заезда, первый из которых стартует в 16:30. Организаторы обещают, что праздник подарит множество приятных впечатлений, а его участников встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Гостей также ждет детский футбол, аниматоры в ростовых куклах, фотозона, а также специальная программа от организаторов. Всех участников наградят ценными подарками.

После праздника жители и гости Подмосковья смогут выпить вкусного чая, приготовленного в самоваре, а также угоститься вафлями.

«И самое главное - мы соберемся вместе для построения огромной Елки из автомобилей!» - подчеркивают организаторы.

Отметим, что вся программа флешмоба пройдет на специально расчищенной и освещенной площадке «Сатурн». С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.

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Праздники Флешмобы Раменское
23 декабря 2023, 16:29
Наро-Фоминская школа № 6 отпраздновала 110-летний юбилей
Телеканал «360»
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Юбилей отпраздновали в Наро-Фоминской школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов. Учебному заведению исполнилось 110 лет.

Ученицы из шестого класса Наро-фоминской школы № 6 - Анастасия Князева и Таисия Полковникова - дружат уже много лет. Настя и Тая вместе посещают учебное заведение, ходят на занятия вокалом и выступают на сцене. Учиться девочки очень любят. Говорят, что здесь прекрасные педагоги, дружный класс. К тому же, школа совсем рядом с домом.

«Мы думаем, что школа - это такое родное место, где можно поговорить с друзьями, поболтать о чем-нибудь, научиться чему-то новому. Там в песне поется, что школа она любимая и в ней можно научиться всему от классики до рок-н-ролла, как в песне поется. То есть можно многому научиться и всегда любимая и родная», - поделились девочки.

Наро-Фоминская школа № 6 - одно из старейших образовательных учреждений округа. Но это далеко не единственный повод для гордости. Сегодня - это большой образовательный комплекс, в котором учатся 1,7 тысячи детей. В состав входят детский сад № 13, бывшая городская вечерняя школа и Бекасовская средняя образовательная школа.

«Сегодня наша школа празднует замечательный юбилей - 110 лет. Это необыкновенная дата для всех нас - детей и родителей и, конечно, учителей. Но в большей степени эта дата важная для наших ветеранов - учителей, отдавших много 10-летий нашей родной 6-й школе», - поделилась директор школы Оксана Очередная.

110 лет - солидный срок, поэтому в программе церемонии не только номера от учащихся, но и поздравления от почетных гостей. Выразить слова благодарности учителям пришли представителей депутатского корпуса и администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Что было в прошлом об этом лучше всего расскажут выпускники школы и ветераны труда, но одно остается неизменным то, что школа № 6 - это всегда знак качества, знак качества выпускника, кто отсюда выходит. Это остается неизменным и сегодня», - подчеркнула заместитель главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Наро-Фоминск Школы
23 декабря 2023, 16:02
Поликлинику в Наро-Фоминском округе открыли после капремонта
Телеканал «360»
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Реставрация поликлиники смешанного типа в селе Петровское Наро-Фоминского округа полностью завершена. На днях в медицинском заведении прошло торжественное открытие. Первыми посетителями стали местные жители, гости из областной думы, а также представители администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

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Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказала, что это одно из старейших зданий больницы на территории округа. Поэтому строителям пришлось сильно постараться, чтобы привести здание в порядок.

«Это очень важно для наших пациентов, потому что капитальные ремонты согласно постановлению правительства Московской области, проводятся в одном стиле, для того чтобы было очень понятно нашим пациентам, где какая зона расположена», - указала Наталья Трофимова.

Радость от открытия объекта разделят и остальные жители территориального управления. Это само поселение Петровское, деревни Селятино, Алабино, Бурцево, Юшково, Тарасково, Новосумино, а также две воинские части и жители СНТ. За поликлиникой закреплено почти 20 тысяч пациентов, а в дачный сезон количество потенциальных посетителей возрастает еще на пять тысяч.

«У нас с открытием этой поликлиники будет, надеемся, другой уровень оказания медицинской помощи, потому что даже сами стены, в общем то, предполагают это. У нас открывается рентген-кабинет, физиотерапия, которую мы не могли запустить в тех помещениях, которые до этого были», - рассказал главный врач Наро-Фоминской больницы Руслан Султанов.

Капитальный ремонт здания вели с мая 2022 по декабрь 2023 года. В ходе работ подрядчик произвел внешние и внутренние отделочные работы, заменил кровлю и все инженерные коммуникации. Кроме того, была произведена перепланировка всех кабинетов специалистов, к которым поступают маломобильные граждане. Их перенесли на первый этаж, из-за невозможности установки лифта.

В поликлинике ведут прием ряд узких специалистов, таких как гинеколог, хирург, травматолог, дерматолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог. В ближайшее время заработают кабинеты стоматолога и рентген-кабинет.

«В поликлинике произошла перепланировка, нам удалось сделать большую регистратуру, большую зону ожидания и зону комфортного ожидания, пациенты могут разместиться на диванах, выпить воды, получить всю информацию, регистратор им поможет в современной стойке регистратуры», - поделилась заведующая поликлиники Елена Фролова.

Для первых посетителей медучреждения персонал провел обширную экскурсию. Гости походили по новым и комфортным коридорам, заглянули в оборудованные современной техникой и мебелью кабинеты, оценили информативную навигацию по зданию. Как утверждают посетители, открытия поликлиники ждали с нетерпением.

Наро-Фоминск Врачи Поликлиники
23 декабря 2023, 15:37
Конкурс «Девушки в погонах» прошел во Фрязине
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Конкурс «Девушки в погонах» провели во Фрязине. Его организовало местное отделение «Юнармии». Школьницам нужно было пройти пять испытаний.

Девушки блистали знаниями истории и военной формы, оказывали первую медицинскую помощь, облачались в костюм химзащиты, а еще демонстрировали навыки владения оружием. На этапе сборки и разборки автомата Калашникова большинство представительниц слабого пола дали фору парням. Собрали и разобрали оружие за считанные секунды.

«В „Юнармии“ я где-то месяц. Мне очень интересна военная тема и вообще в целом я люблю патриотизм, нашу страну. Мой личный рекорд в разборке-сборке автомата 23 секунды. Я даже писала проект по этой теме в 11 классе, защищала его, рассказывала более подробно про то, как создавался автомат, про Михаила Тимофеевича», - рассказала капитан отряда «Девчата» МБОУ СОШ № 4 городского округа Фрязино Арина Блинцова.

Конкурс во Фрязине прошел впервые. Участие в нем приняли пять команд. На прохождение каждого этапа было дано всего пять минут. Делать все нужно было быстро и слаженно.

«За великими мужчинами всегда стоят великие женщины и в данном случае девочки всегда задаются вопросом, почему их обходят вниманием, их обходят стороной? Отряд юнармейцев решил этот конкурс провести специально для них, дать возможность им показать, что они не хуже наших мальчишек», - подчеркнул директор МБОУ СОШ № 4 Сергей Шкуратов.

Третье место в конкурсе завоевал отряд «Беркут» школы № 2. Серебро досталось команде «Вечный зов» из школы № 3. Победу в конкурсе «Девушки в погонах» одержал отряд «Девчата» школы № 4. Команды наградили дипломами и кубками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества» , который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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Школы Фрязино конкурсы

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