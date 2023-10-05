Работу системы безналичной оплаты питания проверили в гимназии Реутова

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Своим мнением о работе системы поделились и родители школьников.

«Система мне в целом нравится. То есть это намного удобнее чем, когда мы отправляли наличные. Нужно было держать какую-то сумму денег дома, а учителям - искать сдачу. Это минимизировало очереди в столовой», - отметила мама учениц 3-го и 4-го класса Земфира Набиева.

Довольны системой и дети. Они считают главным преимуществом удобство процесса оплаты.

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов вместе с родителями учеников проверил, как теперь работает оплата питания в столовой. На стойке разместили табличку с QR-кодом с подробной информацией о безналичном расчете и указанием меню.

Безналичную оплату питания в гимназии округа ввели в прошлом году. Терминалы принимают банковские карты, «Стрелку» и карту питания «Дети»‎.

«Отзывы, конечно, очень хорошие. Во-первых, родитель может контролировать питание: поел ли его ребенок горячее питание и поел ли вообще. Это все контролирует родитель в своем личном кабинете. Плюс на почту родителя ежедневно приходит отчет», - рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе гимназии Ирина Кулясова.