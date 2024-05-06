Работу подмосковных котельных автоматизируют к сентябрю

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Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин сообщил, что начиная с этого года будет осуществляться постоянная передача данных о состоянии источников теплоснабжения в Центр управления регионом правительства Подмосковья.

Это позволит в реальном времени мониторить состояние котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей, а также оперативно реагировать на возможные инциденты.

Хромушин также отметил, что почти все муниципалитеты разработали графики диспетчеризации котельных с целью обеспечить централизованное отслеживание каждой котельной, обслуживающей более двух многоквартирных домов в Подмосковье к 15 сентября.

На сегодняшний день на интерактивной карте «Мониторинг теплоснабжения» уже отображаются параметры (температура и давление) 124 котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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