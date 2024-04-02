Работу по вывозу мусора с контейнерных площадок наладили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова отметила, что региональный оператор своевременно вывозит мусор с контейнерных площадок.

«Есть рассинхрон с работой управляющих организаций, которые не везде вовремя убирают с территории площадки мусор после того, как мусоровоз опустошил контейнеры. Решаем вопрос. Уверена, в ближайшее время придем к слаженной работе», - сообщила Анна Владимировна.

По поручению губернатора в Лобне ведется инвентаризация контейнерных площадок для их будущей модернизации. На сегодняшний день обновления ждут 22 из них. Там увеличат количество баков и оборудуют удобный подъезд для коммунальных машин. Это позволит региональному оператору оптимизировать процесс вывоза мусора.

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Глава Лобни Анна Кротова на совещании доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву , как в продвигается работа по вывозу мусора с контейнерных площадок. Сейчас администрация округа прорабатывает вопрос с навалами крупногабаритных отходов.