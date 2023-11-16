Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске

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Представители власти проверили состояние автобусов и пообщались с пассажирами. Чаще всего местные жители бескопоились о соблюдении расписания и увеличения числа автобусов.

«Получаю большое количество жалоб на работу общественного транспорта. В самое ближайшее время встретимся с руководством компании-перевозчика и детально разберем каждую конкретную ситуацию, которая волнует наших жителей!» - сообщил Мамлай.

О сбоях или некачественной работе маршрутов жители Солнечногорска могут сообщать по телефону: 8 (800) 201-67-47.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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