29 декабря 2023, 17:31

Работу крупной подстанции «Белый Раст» усилили на севере Подмосковья

Россети МЭС Центра
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Энергетики «Россети» установили пять комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции «Белый Раст». Она является одной из крупнейших на севере Московской области, сообщили в министерстве энергетики региона.

Объект питает северные районы Подмосковья, аэропорт Шереметьево и сооружения Канала имени Москвы.

«Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее микроэлементных устройств, не требует постоянного технического обслуживания, обладает высокой эксплуатационной надежностью, удобным интерфейсом и имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности», - уточнили в министерстве.

В следующем году планируют заменить еще пять комплексов релейной защиты на общую сумму порядка 98 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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Электричество
29 декабря 2023, 17:54
Культурный центр украсили в Звенигороде
Дарья Московцева
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К Новому году в Звенигороде Одинцовского городского округа украсили Московскую улицу. Огнями засветился и культурный центр Любови Орловой.

Большие окна здания украсили гирляндами. Красные буквы названия центра дополнила подсветка того же цвета.

На площади перед входом поставили большую праздничную ель. Ее украсили шарами и лампочками золотистых оттенков.

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Одинцово Новый год
29 декабря 2023, 17:38
Свыше 660 экопунктов для сбора вторсырья установили в Подмосковье за 3 года
Мин ЖКХ
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Проект по установке экопунктов проводят в Московской области уже три года. За это время в 43 округах установили 665 аппаратов. Их размещают в таких локациях, как: школы и образовательные учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, МФЦ, парки и другие общественные пространства.

В 2023 году в Московской области собрали более 13 миллионов единиц тары, что эквивалентно почти 400 тысячам килограммов. Это на 25% больше, чем годом ранее.

За все время работы экопунктов в Подмосковье собрали почти 837 килограммов вторсырья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
29 декабря 2023, 17:14
Победителям конкурса ГУСТ за самую красивую ель вручили специальный подарок в Ступине
Unsplash
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ГУСТ Московской области подвел итоги конкурса за самую красивую новогоднюю ель. С 1 по 18 декабря жители Подмосковья активно присылали фотографии новогодних красавиц на почту ведомства, сопровождая их краткими эссе. Путем народного голосования победителем определили ель из Ступина.

История елки в Ступине такова: в декабре 2021 года в доме № 4 по Центральному переулку прозвучал громкий хлопок. Это был взрыв газа. Специалисты оперативно сработали и ликвидировали последствия аварии в кратчайшие сроки.

В честь своего возвращения жители получили в подарок - новогоднюю живую ель. Теперь каждый год они собираются вместе, чтобы нарядить зеленую красавицу и встретить Новый год в кругу близких и друзей.

«Рассказ о новогодней елке проникнут чувствами надежды и уверенности в завтрашнем дне. Взрыв бытового газа стал своего рода испытанием. Однако эта новогодняя традиция совместного украшения елки служит символом их сплоченности и силы», - подчеркнула Аипова.

Чтобы елка стала ещё наряднее, от руководителя ГУСТ инспекторы территориального отдела передали в подарок елочные игрушки и фейерверки.

Как отметили в ГУСТ, конкурс на самую нарядную зеленую красавицу продолжится теперь уже в следующем году. И кто знает, может именно ваша елка станет самой ГУСТой? Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Новый год
29 декабря 2023, 17:14
Движение по новому надземному переходу открыли в Красногорске
Минтранс Подмосковья
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В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу на пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Строительство нового надземного перехода длиной более 166 метров позволило ликвидировать наземный переход и в перспективе увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе», - заявил зампред правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Переход через оживленную трассу стал безопаснее для 45 тысяч местных жителей. Остекление перехода выполнили из ударопрочного материала, его оборудовали лестницами и пролетами. До конца второго квартала следующего года в переходе установят лифты для маломобильных граждан, а прилегающую территорию благоустроят.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство Дороги

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