Работу крупной подстанции «Белый Раст» усилили на севере Подмосковья

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Объект питает северные районы Подмосковья, аэропорт Шереметьево и сооружения Канала имени Москвы.

«Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее микроэлементных устройств, не требует постоянного технического обслуживания, обладает высокой эксплуатационной надежностью, удобным интерфейсом и имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности», - уточнили в министерстве.

В следующем году планируют заменить еще пять комплексов релейной защиты на общую сумму порядка 98 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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