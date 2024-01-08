08 января 2024, 19:49

Работу котельной оперативно восстановили в Белоозерском

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Остановка одного из котлов произошла в котельной в Белоозерском. Работу системы оперативно восстановили, сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин в Telegram-канале.

Утром 8 января от жителей стали поступать жалобы на холод в квартирах. Сейчас котел запустили и начали прогрев. Специалисты мобилизовали ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях.

«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе», - подчеркнул Малкин.

На прошедших выходных также произошла остановка котла. Его работу тоже оперативно восстановили. Тепло уже поступает в квартиры жителей, термометры показывают +19,5 градуса тепла.

Один из котлов в Белоозерском погас в ночь на 7 января.

Сбой быстро устранили и устройство заработало в полную мощь.

Часть жителей микрорайона Климовск в Подольске осталась без отопления в морозы из-за коммунальной аварии. Ситуация стабилизируется: тепло вернули в 69 многоквартирных домов.

Отопление Коммунальные аварии Воскресенск
08 января 2024, 17:55
Новая котельная появится в деревне Судниково Волоколамского городского округа
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В Волоколамском городском округе приступили к строительству новой котельной. Проведение работ контролирует технадзор, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Объект возводят в деревне Судниково по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы. Его готовность на 8 января составила 68%.

Специалисты начали монтировать технологическое оборудование, системы водоснабжения, газоснабжения, а также проводить общестроительные и отделочные работы. За ходом строительства новой котельной следят эксперты ГБУ МО УТНКР.

Вместе с тем в селе Осташево продолжают ремонтировать главный корпус отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской ЦРБ. Мастера обновляют крышу, фасады, меняют инженерные системы. Работы также проводят под контролем сотрудников технического надзора.

В конце декабря в Волоколамском городском округе открыли после ремонта инфекционное отделение Осташевской больницы. Также привели в порядок отделение сестринского ухода.

Строительство Волоколамск
08 января 2024, 17:17
Дежурные группы для детей из неотапливаемых детсадов в Климовске открыли в других садиках
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Сразу после того, как тепло вернется в жилые дома в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, к отоплению начнут подключать школы и детсады. Это займет два-три дня, а пока для дошкольников откроют дежурные группы в других садиках, школьники позанимаются дистанционно, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что учителя в Климовске организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли отогреться здесь.

«Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя», - добавил Андрей Воробьев.

Ранее жительница дома в Климовске рассказала, что губернатор помог отправить ее детей в санаторий , пока дома нет ни электричества, ни отопления.

Пострадавшим от коммунальной аварии не придется платить за отопление в январе.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
08 января 2024, 16:20
Электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада восстановили
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Специалисты компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Речь идет о населенных пунктах Носырево и Кузнецы. Причиной отключения света стало повреждение кабельной линии из-за перегрузки, уточнили в ведомстве.

В целом ситуация с электроснабжением в зоне ответственности компании «Россети Московский регион» оставалась стабильной в новогодние праздники. Энергетики круглосуточно находились на своем профессиональном посту и оперативно отрабатывали точечные отключения по заявкам абонентов.

«Специалисты непрерывно контролируют работу электросетевого комплекса для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», - подчеркнули в Минэнерго.

Бесперебойную работу электросетей в Подмосковье обеспечивают 104 бригады из 312 человек, 98 передвижных электростанций и 58 единиц техники.

Электричество Павловский посад
08 января 2024, 15:32
Восстановительные работы системы центрального отопления начали в 10 домах Химок
Freepik
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В Химках аварийные бригады начали восстанавливать отопление в 10 домах. Жители нескольких районов округа пожаловались в понедельник на отсутствие тепла и горячей воды.

В частности, без благ цивилизации в морозную погоду остались жильцы 10 домов на улицах Гоголя, Молодежной, Союзной, Лавочкина, Маяковского, Победы и на Юбилейным проспекте.

В пресс-службе администрации городского округа Химки сообщили, что по всем адресам специалисты УК и ТСК «Мосэнерго» устраняют неполадки в системе центрального отопления. Работы планируют завершить в течение одного-двух дней. Финальный срок - 10 января.

В ведомстве отметили, что по возможности работы в некоторых домах закончат досрочно. Энергетики выезжают по каждому из адресов, чтобы лично проверить и проинформировать жильцов.

Для жителей Химок работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01. Также информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить по номерам горячей линии ТСК «Мосэнерго»: 7 495 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав также проверил работу городских котельных , а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

ЖКХ Химки Отопление

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