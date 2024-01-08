Работу котельной оперативно восстановили в Белоозерском

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Утром 8 января от жителей стали поступать жалобы на холод в квартирах. Сейчас котел запустили и начали прогрев. Специалисты мобилизовали ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях.

«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе», - подчеркнул Малкин.

На прошедших выходных также произошла остановка котла. Его работу тоже оперативно восстановили. Тепло уже поступает в квартиры жителей, термометры показывают +19,5 градуса тепла.

Один из котлов в Белоозерском погас в ночь на 7 января.

Сбой быстро устранили и устройство заработало в полную мощь.

Часть жителей микрорайона Климовск в Подольске осталась без отопления в морозы из-за коммунальной аварии. Ситуация стабилизируется: тепло вернули в 69 многоквартирных домов.