Работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске

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Глава Лобни Игорь Демешко дал комментарий по ситуации с теплоснабжением на территории городского округа. Он рассказал о работе оперативного штаба и приложенных усилиях, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей.

Демешко сообщил, что на телефоны ЕДС и в социальных сетях поступили обращения граждан касаемо вопроса низких параметров отопления по нескольким адресам.

«Мы экстренно собрали оперативный штаб по решению вопроса. Накануне произошел скачок напряжения, из-за которого в котельной ЦТП 13 на улице Чехова, а также в котельной на улице Жирохова, дом № 2 вышло из строя оборудование. Поломки устранены в кратчайшие сроки. Подача тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома восстановлена», - рассказал Игорь Демешко.

Глава Лобни добавил, что на улицах Фестивальной, дом № 8, корпус № 2 и Кольцевой, дом № 1в параметры отопления в квартирах снизились из-за прорыва теплосети.

«Работы на трубопроводе начнутся, как только позволят погодные условия. Мы прибавили подпитку теплоносителя по данным адресам, чтобы нормализовать температуру в квартирах», - подчеркнул Игорь Демешко.

В заключение он добавил, что все указанные адреса находятся под контролем оперативного штаба, который работает круглосуточно.

Ранее проблемы с отоплением решили на улицах Жирохова и Чехова в Лобне.

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