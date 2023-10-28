Работу котельной № 1 проверили в Красногорске
Работоспособность котельной № 1 проверили в Красногорске. Она расположена в микрорайоне Райцентр и является одной из самых больших в городе. У компании «Красногорская теплосеть» 55 котельных, которые обслуживают более тысячи человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов доносить до людей всю информацию о работе на теплосетях , чтобы снизить уровень тревоги у населения.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Экскурсию по объекту для первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Натальи Тимошиной провел начальник первого энергосетевого района Николай Федюнин.
«Первый источник тепла - это конечно же наша котельная. И эта котельная обслуживает „мудрый“ фонд нашего городского округа Красногорск. Конечно же увидели самое главное, трепетное отношение к людям, тех людей, которые работают на этой котельной, - это жители Красногорска», - рассказала Наталья Тимошина.
Подавать тепло в дома и социальные учреждения округа «Красногорская теплосеть» начала 3 октября. Котельная № 1 обслуживает около 50 многоквартирных домов. На объекте провели модернизацию и ремонт тепломеханического и насосного оборудования.
Наталья Тимошина надеется, что зима для жителей будет теплой благодаря высокому профессионализму сотрудников.