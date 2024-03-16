Работу избирательных участков в Подмосковье проверили по поручению руководителя КПРФ Наумова

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По результатам посещений отмечено, что выезды на избирательные участки со стороны фракции продолжатся 16 и 17 марта.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отдельно подчеркнул, что в эти дни долг каждого члена партии - проявить твердую позицию и работать над достижением общей цели во благо России.

«Направленной, прежде всего, на победу и на неукоснительное соблюдение законности при проведении процедуры выборов», - указал Александр Наумов.

Ранее мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева принял участие в выборах президента. Он рассказал о традиции в его семье, которая связана с обязательным посещением выборов.

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