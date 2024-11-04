Работу инженерных коммуникаций проверили на Просторной улице в Красногорске

В городском округе Красногорск заместитель главы муниципалитета Евгений Елизаров торжественно вручил ключи от квартиры аспиранту Богдану Хангильдину. До конца этого года собственное жилье получат еще двое сирот.

Вот уже восьмой год сирота Богдан Хангильдин живет в Красногорске. Молодой человек учится в аспирантуре Московского государственного технологического университета «Станкин», работает инженером-технологом на машиностроительном заводе в Москве и увлекается спортом. Весной Богдан решил сделать предложение Анне. Вместе с невестой он приехал в администрацию Красногорска, чтобы получить ключи от собственной квартиры. Их молодому человеку торжественно вручил заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров.

«Ребята получили свой укромный уголок, где будут создавать прекрасную семью и воспитывать детей», - сказал он.

Отметим, что и по достижении 18 лет дети-сироты в Красногорске остаются в сфере внимания администрации городского округа, им оказывают юридическую помощь. А до конца 2024 года в муниципалитете подарят еще два сертификата и ключи от двух квартир.

Московская область остается единственным регионом, где сертификат на квартиру можно получить с 18 лет. В других субъектах России такая возможность у сирот появляется только с 23 лет.

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