04 ноября 2024, 16:29

Работу инженерных коммуникаций проверили на Просторной улице в Красногорске

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Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел инженерные сети в доме № 8 на Просторной улице. Народный избранник отметил, что проблем с обслуживанием коммуникаций нет.

Проверку дома № 8 на Просторной улице в Красногорске провели в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя».

«Посмотрели состояние многоквартирного дома, подвальных помещений, мест общего пользования и чердака. Также посмотрели, как работает инженерная система», - сказал Артур Бадретдинов.

Депутат отметил, что проблем с обслуживанием инженерных систем, котлов, насосов и другого оборудования он не обнаружил.

Напомним, с начала сезона отопления депутаты всех уровней осматривают многоквартирные дома в своих избирательных округах. Они проверяют состояние общедомового имущества и инженерных систем, чтобы зима прошла без аварий и неполадок.

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Красногорск ЖКХ
04 ноября 2024, 16:55
Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Красногорске
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В городском округе Красногорск заместитель главы муниципалитета Евгений Елизаров торжественно вручил ключи от квартиры аспиранту Богдану Хангильдину. До конца этого года собственное жилье получат еще двое сирот.

Вот уже восьмой год сирота Богдан Хангильдин живет в Красногорске. Молодой человек учится в аспирантуре Московского государственного технологического университета «Станкин», работает инженером-технологом на машиностроительном заводе в Москве и увлекается спортом. Весной Богдан решил сделать предложение Анне. Вместе с невестой он приехал в администрацию Красногорска, чтобы получить ключи от собственной квартиры. Их молодому человеку торжественно вручил заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров.

«Ребята получили свой укромный уголок, где будут создавать прекрасную семью и воспитывать детей», - сказал он.

Отметим, что и по достижении 18 лет дети-сироты в Красногорске остаются в сфере внимания администрации городского округа, им оказывают юридическую помощь. А до конца 2024 года в муниципалитете подарят еще два сертификата и ключи от двух квартир.

Московская область остается единственным регионом, где сертификат на квартиру можно получить с 18 лет. В других субъектах России такая возможность у сирот появляется только с 23 лет.

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Красногорск Социальная ипотека Сироты
04 ноября 2024, 16:22
Выставку «Подвиг разведчиков. Красногорская школа» откроют 5 ноября
Медиасток.рф
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В красногорском филиале Музея Победы 5 декабря стартует выставка «Подвиг разведчиков. Красногорская школа». Посетители узнают о советских разведчиках, связанных с лагерем для военнопленных № 27 и центральной антифашистской школой в Красногорске.

Торжественную церемонию открытия выставки «Подвиг разведчиков. Красногорская школа» посетят историки спецслужб, ветераны разведки, представители общественности, члены красногорского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», молодежь Красногорска и другие.

Как рассказала директор красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова, в экспозиции представят материалы о том, как сотрудники лагеря собирали и обрабатывали информацию, как советские разведчики готовились к работе во вражеском тылу.

«Так, например, прославленного разведчика Николая Кузнецова, прибывшего в партизанский отряд Дмитрия Медведева летом 1942 года, перед заброской в тыл врага отправили в красногорский лагерь для военнопленных № 27. Там он, как немецкий офицер, жил несколько месяцев, осваивал быт и нравы Германии, учился понимать игру слов, перенимал походку», - добавила она.

Также Светлана Любенкова отметила, что при подготовке выставки особое внимание уделили материалам об офицерах оперативного отдела. Именно они выявляли военных преступников среди военнопленных, добывали закрытую военную и политическую информацию, формировали антифашистский актив.

«К работе привлекали специалистов самых разных профессий: историки, химики, психологи. А также действующих разведчиков. Подготовленные в школе антифашисты активно участвовали в операциях советской разведки за линией фронта», - рассказала директор красногорского филиала Музея Победы.

В экспозиции можно будет увидеть фотографии и документы, показывающие работу разведорганов в лагере и центральной антифашистской школе. Также выставят личные вещи офицера красногорского лагеря № 27 Михаила Кудрявцева и преподавателя центральной антифашистской школы Николая Терещенко.

Горожане посетят выставку до 9 декабря 2024 года. Откроют экспозицию 5 декабря в 17.00.

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Красногорск Выставки ВОВ
04 ноября 2024, 16:11
День народного единства отметили в парке Толстого в Химках
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Масштабной концертной программой отметили День народного единства в парке Толстого в Химках. Для гостей организовали сразу несколько площадок, где они смогли принять участие в мастер-классах и играх.

Химчан угощали пловом. Прошел фестиваль национальных культур. С праздником всех поздравили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, благочинный Химкинского церковного округа иерей Павел Тарасов и председатель местной религиозной организации мусульман Камиль Маннапов.

«Во все времена Россия не раз доказывала всему миру, что каждое поколение ее граждан - это поколение героев. Так было во времена Великой Отечественной войны и уже в наши дни - во время специальной военной операции. Наша сила - в единстве! Крепкого здоровья, сил для новых свершений на благо нашей великой страны!» - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Гости приняли участие в национальных играх, музыкальной игре «Народные мелодии», мастер-классах, а также увидели концертную программу с участием артистов.

«Гордость за наших предков, уверенность в завтрашнем дне - это объединяет всех нас и дает надежду и силы для новых побед. Сейчас в зоне специальной военной операции наши ребята плечом к плечу выполняют воинский долг, боевые задачи и с гордостью отстаивают интересы нашей великой страны», - прокомментировал Сергей Малиновский.

Несколько сотен химчан посетили праздник, в том числе увидели выступление клуба исторической реконструкции.

«Пришли на праздник всей семьей. Очень важно передавать нашим детям традиции и рассказывать историю», - отметила химчанка Ольга Бахмутова.

Мероприятия ко Дню народного единства прошли во всех микрорайонах округа. Программа «Россия. Родина. Единство» охватила несколько тысяч жителей. Мастер-классы, конкурсы и концерты провели в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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Химки Парки
04 ноября 2024, 16:05
Изменение генплана Красногорска обсудили на заседании Совета депутатов
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В конференц-зале администрации Красногорска состоялось заседание Совета депутатов муниципалитета. Народные избранники обсудили корректировку генерального плана города, изменение положения о сельских старостах и другие вопросы.

На повестке дня заседания Совета депутатов Красногорска стояли такие вопросы, как внесение изменений в генплан, утверждение списка автодорог, передача в собственность имущества муниципалитета. Помимо этого, народные избранники обсудили корректировку положения о старостах сельских поселений и предложили установить памятные знаки на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Сергея Трифонова, положение о сельских старостах уже проработали, в изменениях документ не нуждается.

«И второй вопрос - улицы, где звучат имена собственные. Подготовим информационные доски с QR-кодом, чтобы жители могли не только получить краткую информацию, но и узнать больше о человеке в интернете», - добавил он.

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Красногорск Депутаты

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