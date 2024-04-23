Работу еще 30 аттракционов проверили в Подмосковье

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Сборная Московской области по дзюдо завоевала семь наград на первенстве России среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Победителями первенства страны стали Марина Воробьева, Дарья Захарова и Виктория Карсанова. Девушки стали лучшими в весовых категориях до 48, до 52 и до 63 килограммов соответственно.

Кантемир Замбатов занял второе место в категории до 66 килограммов, Астемир Абазов взял серебро в весе до 90 килограммов.

Третье место в категории до 90 килограммов досталось Ролану Кунижеву. Еще одну бронзу взял Алан Алборов в весе до 78 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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