Работу еще 30 аттракционов проверили в Подмосковье
Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области проверили работу 30 аттракционов за неделю. Осмотры прошли в Мытищах, Пушкино и Сергиевом Посаде.
«Сезон эксплуатации развлекательных технических средств начался, однако к работе допускаются только карусели, прошедшие техническое освидетельствование наших специалистов», - сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
По результатам инспекций развлекательных средств, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявили.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.
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