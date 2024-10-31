Работу дежурно-диспетчерской горячей линии проверили в Солнечногорске

Константин Михальков посетил единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «СолнСпас», пообщался с дежурными и ответил на несколько звонков от жителей. После общения с гражданами глава округа поручил профильным специалистам проработать поднятые вопросы.

«За полтора года горячая линия стала важным каналом связи между жителями и администрацией, которому доверяют. Мне удалось пообщаться с жителями напрямую и ответить на звонок и помочь с решением вопроса в Чашниково. Также приняли заявку из Кривцово о плохой дороге, которую включим в перспективный план», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, он предложил улучшения для работы горячей линии - разделение заявок на плановые и аварийные, а также сокращение времени ответа по аварийным ситуациям.

Диспетчеры горячей линии помогают жителям решать разнообразные вопросы, включая происшествия, поиск пропавших, нарушения в сфере ЖКХ и энергетики, несанкционированные свалки, благоустройство, дороги, поддержку бизнеса, запись на прием к главе и многие другие.

Обратиться на горячую линию главы городского округа Солнечногорск можно по номеру: 8 (800) 201-67-47.

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