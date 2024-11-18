18 ноября 2024, 16:56

Работу более 3 тысяч лифтов восстановили в жилых домах Подмосковья с октября

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Коммунальные службы Подмосковья восстановили работу 3,3 тысячи лифтов в жилых домах с начала октября. Они вернули плавность хода кабин, работоспособность кнопок и освещение.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, всего специалисты устранили 3361 дефект. Они обеспечили плавных ход, остановку не более чем два сантиметра выше или ниже уровня этажа, работоспособность кнопок и восстановили освещение.

«Ремонт лифтового оборудования входит в минимальный перечень работ, выполняемых специалистами УК в ходе текущего ремонта», - подчеркнули в министерстве.

Причиной поломок могут стать изношенные детали, а также вандализм. В последнем случае управляющие компании передают информацию в отделы МВД, а ремонт проводят за счет средств нарушителя.

Ремонтные работы
18 ноября 2024, 17:35
Глава Павловского Посада Денис Семенов провел совещание по вопросам ЖКХ
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел встречу в формате «выездной администрации» с управляющими организациями и представителями ассоциации председателей многоквартирных домов округа. Мероприятие было посвящено обсуждению планов по индексации тарифов управляющих компаний на содержание многоквартирных домов и перехода на электронный вид голосования.

Эти темы ранее поднимались на еженедельном совещании Губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов. Губернатор подчеркнул важность уверенности в том, что управляющие компании, работающие как в старом, так и в новом жилом фонде, своевременно отвечают на запросы жителей.

Переход на электронное голосование рассматривается как наиболее удобный способ для жителей управлять домом, а также как инструмент для обеспечения стабильности в данной сфере. Принять участие в голосовании можно будет через систему ГИС ЖКХ, мобильное приложение Госуслуги.Дом, передав бланк администратору для самостоятельного внесения данных, или через МФЦ.

Участники встречи выразили надежду на то, что внедрение новых подходов позволит улучшить качество управления многоквартирными домами и повысить удовлетворенность жителей услугами управляющих компаний.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Павловский посад
18 ноября 2024, 17:27
Подмосковным фермерам напомнили о приеме заявок на субсидии
Александра Степанова
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Прием заявок на субсидии для возмещения затрат на покупку сельхозтехники стартовал в Подмосковье в конце октября. Фермеры уже подали свыше 100 заявлений.

Среди победителей отбора распределят 328,2 миллиона рублей. Средства можно будет направить на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники. Конкурс продлится до 25 ноября, а победителей объявят 3 декабря.

Кроме того, в ноябре в Подмосковье прошел отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения половины затрат, а также на субсидирование молочных ферм. Прием заявок уже завершили.

В Минсельхозпроде региона добавили, что в этом году на поддержку аграриев направили свыше пяти миллиардов рублей и предусмотрели 30 видом субсидий. Ежегодно поддержку получают около 300 хозяйств.

Узнать подробнее о старте приема заявок можно по ссылке.

Сельское хозяйство Фермеры
18 ноября 2024, 17:24
Команда из Белоруссии приняла участие в турнире по кикбоксингу в Балашихе
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Четвертый детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» состоялся в спортивном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского. Соревнования были посвящены спецназовцам, погибшим при исполнении воинского долга, и проходили под девизом: «Занимаешься спортом – служишь Родине!».

Турнир собрал более 300 участников из разных регионов России, а также команду юных спортсменов из Республики Беларусь. Ребята возрастом от 10 до 16 лет впервые посетили Балашиху и отметили высокий уровень организации и проведения мероприятия.

В ходе соревнований участники продемонстрировали свои навыки на ринге, показывая зрелищные бои и спортивный дух. Финалистов турнира наградили кубками, медалями и дипломами, что подчеркнуло важность их достижений.

Турнир «Золотая перчатка» был организован общественной организацией ветеранов подразделений спецназа и проводился при поддержке администрации Балашихи. Это мероприятие стало отличной платформой для юных кикбоксеров, вдохновляя их на дальнейшие достижения в спорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Белоруссия Балашиха
18 ноября 2024, 17:22
Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска с 23 по 24 ноября
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Городской парк Солнечногорска подготовил афишу мероприятий для жителей города. С 22 по 24 ноября дети смогут сыграть в настольные игры, поучаствовать в анимационной программе, викторинах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

Дети смогут посетить анимационные программы 23 ноября в 15:00 и 24 ноября в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Также для юных жителей округа проведут «БиблиоНяню» - настольные игры и викторины в павильоне на набережной городского парка 23 ноября в 12:00 и 24 ноября в 12:00. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству состоятся в павильона на набережной городского парка 23 ноября в 12:30 и 24 ноября в 12:30.

Для любителей активного досуга пройдет спортивно-игровая программа для всей семьи «Веселые старты» 23 ноября в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Кроме того, все желающие могут присоединиться к пробежке ParkRon 23 ноября в 9:00 у стадиона «Металлург».

«Мы стараемся разнообразить досуг жителей и гостей муниципалитета. До наступления холодов есть отличная возможность провести время с семьей и посетить мероприятия в парке», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мастер-классы, анимация и викторины рассчитаны на детей в возрасте от трех лет. В забеге могут принять участие жители, достигшие 16-летнего возраста. Вход на все мероприятия свободный.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».

Мероприятия проводят благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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Дети Солнечногорск Семья Парки

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