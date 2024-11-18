Работу более 3 тысяч лифтов восстановили в жилых домах Подмосковья с октября

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, всего специалисты устранили 3361 дефект. Они обеспечили плавных ход, остановку не более чем два сантиметра выше или ниже уровня этажа, работоспособность кнопок и восстановили освещение.

«Ремонт лифтового оборудования входит в минимальный перечень работ, выполняемых специалистами УК в ходе текущего ремонта», - подчеркнули в министерстве.

Причиной поломок могут стать изношенные детали, а также вандализм. В последнем случае управляющие компании передают информацию в отделы МВД, а ремонт проводят за счет средств нарушителя.