Работу автобусных маршрутов № 438 и № 314 проверят в Мытищах

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Участие в совещании приняли заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктория Калинина, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель городского Совета депутатов Андрей Гореликов. Они решили провести мониторинг работы маршрутов № 438 и № 314. По его результатам примут решение о выделении дополнительных автобусов.

Также обсудили вопрос по организации нового межмуниципального маршрута до станции Тарасовская. Время в пути по маршруту «станция Тарасовская - поселок Пироговский» будет занимать 10-15 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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