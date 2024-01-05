Работу аварийно-восстановительных бригад усилили в Подмосковье на фоне аномальных холодов

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Также в ведомстве отметили готовность оперативного реагирования на нештатные ситуации и готовность резервных источников снабжения электроэнергией. Организовано и круглосуточное дежурство руководящего состава.

«Возникающие ситуации отрабатываются в нормативные сроки, ни одно обращение не остается без внимания», - подчеркнули в пресс-службе.

В Минэнерго напомнили, что для недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, нужно потреблять мощности в объеме, установленным договором на технологическое присоединение.

Отдельно в ведомстве отметили, что на сегодняшний день электроснабжение в полном объеме восстановлено в СНТ Синичкино и дачном поселке Филиппины, коттеджном поселке Чеховская слобода, селе Шарапово. В Васькино оно восстановлено по резервной схеме.

В деревнях Берешово и Мелихово ведут аварийно-восстановительные работы, специалисты подключают дизель-генераторной установки для обеспечения потребителей по резервной схеме электроснабжения.

В селе Дубна идет устранение технологического нарушения, вызванного перегрузкой электрооборудования.