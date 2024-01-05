05 января 2024, 08:47

Работу аварийно-восстановительных бригад усилили в Подмосковье на фоне аномальных холодов

РИА «Новости»
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В Московской области усилили работу аварийно-восстановительных бригад на фоне аномально низких температур и повышенной нагрузки на сеть. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Также в ведомстве отметили готовность оперативного реагирования на нештатные ситуации и готовность резервных источников снабжения электроэнергией. Организовано и круглосуточное дежурство руководящего состава.

«Возникающие ситуации отрабатываются в нормативные сроки, ни одно обращение не остается без внимания», - подчеркнули в пресс-службе.

В Минэнерго напомнили, что для недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, нужно потреблять мощности в объеме, установленным договором на технологическое присоединение.

Отдельно в ведомстве отметили, что на сегодняшний день электроснабжение в полном объеме восстановлено в СНТ Синичкино и дачном поселке Филиппины, коттеджном поселке Чеховская слобода, селе Шарапово. В Васькино оно восстановлено по резервной схеме.

В деревнях Берешово и Мелихово ведут аварийно-восстановительные работы, специалисты подключают дизель-генераторной установки для обеспечения потребителей по резервной схеме электроснабжения.

В селе Дубна идет устранение технологического нарушения, вызванного перегрузкой электрооборудования.

Погода
05 января 2024, 09:01
Работы по устранению аварии на теплотрассе завершили в Подольске
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Аварийные службы завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«На местах протечек всю ночь посменно работали пять звеньев сварщиков и шесть аварийных бригад. Сейчас начали процесс заполнения систем теплотрасс, управляющая компания „Подольск“ сформировала бригады для развоздушивания. Тепло начнет поступать в многоквартирные дома в течение трех часов», - написал он.

Артамонов отметил, что остается на объекте вместе с представителями МЧС, МУП «Подольская теплосеть» и вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным, чтобы проконтролировать запуск системы.

«Жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги», - добавил глава городского округа.

Вечером 3 января стало известно, что подачу горячей воды и тепла приостановили в микрорайон Климовск в Подольске в связи с аварией на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ».

Подольск Коммунальные аварии
04 января 2024, 22:34
Аварийные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за морозов
РИА «Новости»
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Работу аварийных бригад по восстановлению электроснабжения усилили в Подмосковье из-за сильных морозов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе областного Министерства энергетики.

Главной причиной отключения электроэнергии в ведомстве назвали превышение частью потребителей мощности, установленной договором. Восстановление осуществляется «в нормативные сроки».

Столбики термометров опустились ниже -27 градусов в ночь на 4 января в Москве. специалист «Фобоса» Евгений Тишковец отметил, что это была самая холодная ночь за последние 42 года.

Вечером 4 января отопление вернули во все жилые и нежилые дома после пожара на подстанции Бескудниково на северо-востоке Москвы. Передвижные дизель-генераторы задействовали, пока специалисты ремонтируют поврежденное оборудование.

Электричество Погода
04 января 2024, 20:19
Центр «Покров» провел елку для детей из малообеспеченных семей в Егорьевске
Сид Виталий
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Праздник для детей из малообеспеченных семей провели в молодежном центре «Маяк» в Егорьевске. Его организовали представители гуманитарного центра «Покров». Волонтеры подготовили сценарий, украсили зал и сыграли роли волшебных персонажей.

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Московской области.

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В ходе мероприятия дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, поучаствовали в конкурсах и играх, посмотрели новогоднее представление и пообщались с другими ребятами.

«У наших волонтеров есть хорошая фраза: „Мы чувствуем себя так, словно побывали в мастерской Деда Мороза“. Они не только провели этот праздник, но и собирали подарки», - поделилась координатор центра Юлия Кузьмичева.

Праздник стал возможным благодаря акции «Мешочек Деда Мороза», которая прошла в Егорьевске. Все желающие могли принести в центр «Покров» подарки для нуждающихся детей - принимали любые вещи от одежды до книг.

«Любое благое дело, любое добро - оно всегда эмоционально „поднимает“ любого подростка, и они становятся более ответственными и уверенными в себе. Можно сказать, что они взрослеют, когда делают хорошие дела», - подчеркнула специалист по работе с молодежью Ирина Макеева.

Представители гуманитарного центра «Покров» на регулярной основе оказывают помощь нуждающимся многодетным семья, неполным семьям, беременным женщинам в кризисной ситуации, пенсионерам, лицам без определенного места жительства и людям, оказавшимся в тяжелом положении. На сегодняшний день специалисты оказывают поддержку трем тысячам человек.

Праздники Дети Волонтеры Егорьевск Дед Мороз
04 января 2024, 19:58
Глава Чехова Собакин взял ситуацию с отключениями света в округе под личный контроль
Unsplash
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин держит на контроле ситуацию, связанную с отключениями электроэнергии. Для жителей, оставшихся без тепла, организованы пункты обогрева.

Михаил Собакин сообщил, что в настоящее время в населенных пунктах, откуда поступили сообщения об отключении электроэнергии, ведутся восстановительные работы. Для устранения аварий задействованы 11 бригад и 22 единицы спецтехники.

«В рамках надежности и бесперебойной подачи электроснабжения потребителям на территории городского округа Чехов бригадами ПАО „Россети Московский регион“ установлено более 40 генераторов для увеличения мощности подаваемой электроэнергии потребителю. На ежедневной основе осуществляется контроль за работой генераторов и их своевременная заправка», - подчеркнул Михаил Собакин.

Он подчеркнул, что причиной отключений послужили сильные морозы и, как следствие, увеличение в разы энергопотребления домовладений.

Все жители, оставшиеся без электроэнергии, в ожидании восстановительных работ, могут разместиться в ближайших Домах культуры, где организованы пункты обогрева. Они работают в ДК «Мечта», ДК «Родник», ДК «Заря», ДК «Меридиан», ДК «Каскад», ДК «Орбита», ДК «Радуга».

Кроме того, можно получить необходимую помощь от волонтеров, обратившись по телефону: 7 (903) 744-16-01. Сообщить об отключении электроэнергии можно по номеру круглосуточной «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Электричество Чехов

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